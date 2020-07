Kühlungsborn

Bei Lidl heißen sie Kundenbetreuer: Viele Supermärkte engagieren in Corona-Zeiten Sicherheitsdienste. „Sie erinnern an gängige Schutzmaßnahmen, die befolgt werden sollten“, sagt Isabel Lehmann aus der Pressestelle von Lidl Deutschland. Die Kundenbetreuer wiesen darauf hin, für den Einkauf einen Wagen zu benutzen und eine Maske aufzusetzen. Auch in der Filiale in Kühlungsborn sei so ein Kundenbetreuer im Einsatz.

Aber auch andere setzten auf externe Hilfe. „Wir sind im Einsatz bei Discountern, Banken, Industrieanlagen“, sagt Jörg Hübner, Geschäftsführer des Sicherheitsdienstes ABS. „Schwerpunktmäßig kümmern wir uns darum, dass Anordnungen umgesetzt werden.“ Dazu könnten auch zusätzliche Rezeptionen gehören, an denen die Mitarbeiter sicherstellten, dass bei jedem Vorbeigehenden Fieber gemessen werde. Das ist bei Lidl nicht der Fall. „Es kommt auf Auftraggeber an“, sagt Jörg Hübner. „Es gibt mehrer Modelle.“ Zu den Aufgaben seiner Mitarbeiter könnte beispielsweise auch gehören, die Passanten zu zählen, damit sich nur eine bestimmte Anzahl von Kunden in einem Raum aufhält. Dafür würden sie auch in Arztpraxen engagiert. „Es wird darauf geachtet, dass es keinen Aufstau gibt und dass Mindestabstand eingehalten wird“, sagt der Geschäftsführer.

Anzeige

Kaum Ausgleich für Umsatzeinbußen

In den Vorjahren waren die Sicherheitsleute meist bei Großveranstaltungen im Einsatz: Bei der Hanse Sail in Rostock, der Mela in Mühlengeez und dem Bergringrennen in Teterow. „Momentan ist es so, dass die völlig ausfallen“, sagt Jörg Hübner. „Das trifft uns natürlich.“ Aber durch die Zustzanforderungen könne sein Unternehmen den Verlust teilweise ausgleichen.

Weitere OZ+ Artikel

Die Ausfälle treffen auch andere Sicherheitsdienste wie etwa Securitas. „Durch die Corona-Krise haben wir seit Mitte März einen deutlichen Umsatzeinbruch hinnehmen müssen“, sagt Bernd Weiler, Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing. Speziell im Norden fielen Einnahmen im Rahmen der Kreuzfahrtschiff-Abfertigungen weg. „In Teilbereichen des Unternehmens sind wir in Kurzarbeit.“ Auch seine Mitarbeiter sind zur Überwachung von Hygienevorschriften im Einsatz –bei Großveranstaltungen, an Flughäfen, auf Messen oder in Museen. „Neu waren sicherlich die Anfragen zur Abstandskontrolle an Supermarktkassen oder manchmal auch am Regal für Toilettenpapier“, sagt der Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing. „Dieses Zusatzgeschäft gleicht die Umsatzeinbußen bislang aber nicht aus.“

Ende noch nicht in Sicht

„Wir rechnen nicht mehr damit, dass es sich in diesem Jahr noch verbessert“, sagt Jörg Hüber. Und auch Bernd Weiler glaubt, dass die Einlass-Kontrollen beispielsweise bei Discountern wohl noch einige Monate bleiben werden. „Wir sehen aber jetzt schon, dass diese Nachfrage wieder nachlässt. „Beim geordneten Zutritt von Großveranstaltungen aber werden wir uns auf dauerhafte Beschränkungen einstellen müssen, solange das Coronavirus nicht bezwungen ist.“

Bei Lidl sind die „Kundenbetreuer“ noch im Einsatz. „Wir setzen sie dort ein, wo ein buisschenb mehr los ist“, sagt Isabel Lehmann von der Pressestelle. „Das sei beisüpielsweise in Urlaubsregionen wie Kühlungsborn der Fall. Wie lange das noch erforderlich sei, könne sie nicht sagen. Momentan gebe es bundesweit gültige Hygiene -und Schutzmaßnahmen. „Wir sind angewiesen auf behördliche Bestimmungen, darauf reagieren wir.“

Akzeptanz für Überwachung nimmt zu

„Die Wahrnehmung der Sicherheitsleute ist durchaus positiv“, sagt Jörg Hübner. Es gebe auch einige Fälle von Unverständnis von Leuten , die beispielsweise die Maskenpflicht ablehnten. „Aber der überwiegende Teil akzeptiert es. Wir legen Wert drauf, dass unsere Leute erklären, dass wir die Anweisung der Hausrechtsinhaber umsetzen.“

„Die Wertschätzung unserer Arbeit hat sich positiv verändert“, sagt Bernd Weiler von Securitas. „Sicherheitsdienste, ob am Einlass von Supermärkten, Sozialämtern oder im Sicherheitsbereich einer Bank, werden nun klar als systemrelevant anerkannt. Auch die Akzeptanz von Videofernüberwachung, also aus sicherer Distanz und unter Einhaltung aller Datenschutzregeln, hat im Zuge der Corona-Pandemie deutlich zugenommen.“

Von Cora Meyer