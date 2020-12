Bad Doberan/Kühlungsborn

Kleine Weihnachtsandachten, zeitgleich an zehn Standorten in Bad Doberan, Heiligendamm und Althof – um so zumindest in Gedanken aneinander „gemeinsam“ Weihnachten zu feiern: Dieses Mammutprogramm plant die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde an Heiligabend. „In diesen Zeiten kann man sich eben nicht mit vielen Menschen an einem Punkt treffen“, erklärt Münster-Pastor Albrecht Jax.

„Wir wollen mit diesen Andachten zumindest einen Spaziergang an der frischen Luft ermöglichen, dazu soll es auch ein wenig Musik geben, es wird zusammen gesungen, die Leute können am Fenster oder auf dem Balkon teilhaben – das personell abzudecken, ist eine große Herausforderung.“

Anzeige

„Trotz der Kontaktbeschränkungen wollen wir in Verbindung bleiben, die Menschen erfreuen und bei Bedarf auch trösten.“ Albrecht Jax, Münster-Pastor Quelle: Lennart Plottke

Fünf bis sechs Mitstreiter machen sich am 24. Dezember jeweils auf den Weg Richtung Innenstadt, Buchenberg, Kammerhof, Ostseewohnpark oder Tempelberg. Der Clou: Es handelt sich um eine gemeinsame ökumenische Kirchenaktion – mit dabei sind auch die katholische Kirche am Doberweg, die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Baptisten an der Clara-Zetkin-Straße sowie die Landeskirchliche Gemeinschaft im „Haus Gottesfrieden“. „Ich finde, das ist eine gute Nachricht“, sagt Jax. „Auch deshalb sind diese Andachten etwas sehr Besonderes.“

Haus Gottesfrieden : Krippe machtWeihnachtsgeschichte hörbar

Meint auch Christoph Scharf von der Landeskirchlichen Gemeinschaft. „In dieser Zeit bieten wir diese besondere weihnachtliche Atmosphäre zum Verweilen an“, sagt der Gemeinschaftspastor. „Wir planen am Haus Gottesfrieden eine etwa 30-minütige Open-Air-Andacht vor der Krippe im Garten.“

Diese Krippe kann übrigens schon jetzt besucht werden – jeweils von 16 bis 19 Uhr wird hier seit dem ersten Advent täglich im Halbstunden-Takt eine Audiodatei mit Musik sowie der gelesenen Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäus- und Lukas-Evangelium abgespielt.

„Diese Krippe wünsche ich mir schon seit Jahren“, sagt Scharf. „Nach meiner Auffassung passt sie perfekt an diesen Ort – durch Corona ist das jetzt möglich geworden.“ Die Weihnachtsgeschichte soll am Haus Gottesfrieden auch noch nach den Feiertagen hörbar sein – „für alle Leute, die in diesen Zeiten nicht in die Kirche gehen können oder wollen“.

Andachten an zehn Orten An diese Orte laden die christlichen Gemeinden in Bad Doberan zur Weihnachtsandacht ein: Katholische Kirche, Doberweg 19 EFG Baptisten, Clara-Zetkin-Straße 31a Haus Gottesfrieden, Alexandrinenplatz 5 Buchenberg, Ehm-Welk-Straße 19 Kammerhof, Thünenstraße 24a Biesenbrower Weg/Spielplatz Markt Maxim-Gorki-Platz Kapelle Althof Kapelle Heiligendamm

Neben den gemeinsamen Andachten ist das Doberaner Münster am Heiligabend von 11 bis 18 Uhr geöffnet – Besucher haben die Möglichkeit zu einem weihnachtlichen Rundgang und können bei Orgelmusik an die Krippe treten. Darüber hinaus ist auf den Internetseiten der Kirchengemeinde (www.muenstergemeinde-doberan.de) und des Münsters (www.muenster-doberan.de) ein etwa 42-minütiges Video mit Musik, Bildern und Lesungen aus dem Münster zu sehen. „Das wird am 24. Dezember online gehen“, kündigt Albrecht Jax an. „Im Moment sind wir noch mit dem Schnitt beschäftigt.“ Um 23 Uhr gibt es zudem erstmals vom Turm des Münsters ein Ökumenisches Turmblasen.

Weihnachtspäckchen halten Verbindungen aufrecht

Als vierten Baustein verschickt die Kirchengemeinde kurz vor Weihnachten einen Weihnachtsbrief – bestückt unter anderem mit einer Kerze, einer CD, Liedtexten und Weihnachtsgedanken. „Das ist schon eher ein Päckchen“, sagt Jax. „8500 haben wir insgesamt gepackt – und zwar nicht nur für Gemeindeglieder, sondern für alle Doberaner Haushalte.“

Dabei könne man zwar auf eine funktionierende Logistik zurückgreifen, erklärt der Pastor: „Wer sich aber vorstellen kann, die Weihnachtsbriefe in seinem Stadtteil mit auszuteilen, darf sich gern bei uns im Gemeindebüro melden.“ Startschuss ist am 14. Dezember – „wir wollen damit allen Doberanern ein kleines Weihnachtsgeschenk bereiten“, macht Albrecht Jax deutlich. „Denn trotz der Kontaktbeschränkungen wollen wir in Verbindung bleiben, die Menschen erfreuen und bei Bedarf auch trösten.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Im Ostseebad Kühlungsborn plant die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde am Heiligabend eine Christvesper im Konzertgarten West. „Um 16 Uhr wird es dazu ein lebendiges Krippenspiel geben, 17.30 Uhr spielen die Posaunen“, kündigt Pastor Matthias Borchert an. „Wir klären gerade, wie genau der Einlass ablaufen kann.“ Denn eine Teilnahme an der Open-Air-Andacht sei nur nach vorheriger Registrierung möglich, erklärt Borchert: „Wir dürfen mit Maske singen – aber nur, wenn jeder namentlich registriert ist. Und singen wollen wir natürlich.“

Karten für Andachten werden im Vorfeld vergeben

Eintrittskarten sollen gesondert vergeben werden: „Einen normalen Verkauf wird es nicht geben.“ So könnten die Karten etwa für die erste und zweite Vesper jeweils farbig gekennzeichnet sein. Wie viele Menschen letztlich an den Andachten im Konzertgarten West teilhaben können, stehe noch nicht abschließend fest, erklärt der Kühlungsborner Pastor: „Wir freuen uns aber, dass uns die Stadt bei unseren Plänen unterstützt.“ Den Heiligabend beschließen soll um 22.30 Uhr eine Andacht zur Christnacht, sagt Matthias Borchert: „Dann aber in der warmen beheizten Kirche.“

Matthias Borchert, Pastor Ev. Kirchengemeinde Kühlungsborn Quelle: Sabine Hügelland

Für Menschen, die nicht selbst vor Ort sein können, werden auch im Ostseebad Weihnachtsgrüße per Brief verschickt. „Darin enthalten sind auch die Andacht und eine Kerze – dazu haben die Gemeindeglieder knapp 900 Sterne gebastelt“, so Borchert. „Damit möglichst jeder am Fest teilhaben kann.“

Zahl der Gottesdienste wird deutlich erhöht

In der Evangelisch-Lutherischen Christus-Kirchengemeinde Bukow und der Kirchengemeinde Westenbrügge werden wegen der Corona-Pandemie für die geplanten Weihnachtsgottesdienste am 24. Dezember ebenfalls Eintrittskarten ausgegeben. „Um die festgelegten Abstände einhalten zu können, müssen wir leider die Sitzplatzanzahl deutlich verringern“, erklärt Pastorin Margret Pörksen. „Da wir aber niemanden Heiligabend nach Hause schicken wollen, haben wir uns entschieden, die Gottesdienstanzahl von ursprünglich sechs auf elf zu erhöhen.“

Lesen Sie auch

Für die Eintrittskarten werde um eine Spende von einem Euro je Ticket gebeten – das Geld gehe dann an die Aktion „ Brot für die Welt“. „Wir möchten nämlich nicht, dass ungenutzte Karten irgendwo in der Schublade liegen und Menschen zu Hause bleiben müssen, obwohl noch Platz wäre“, stellt Pörksen klar. „Man kann die Karten also auch jederzeit zurückgeben, wenn sich Pläne ändern sollten und bekommt dann auch den einen Euro zurück.“

Die Tickets für alle vier Kirchen sind unter anderem im Neubukower Gemeindebüro in der Mühlenstraße 3 erhältlich. Sprechzeiten gibt es dort dienstags von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr (Telefon: 038 294/164 65, Mail: bukow@elkm.de).

Von Lennart Plottke