Klein Sien

Waschbären, Lamas, Pferde, Kaninchen – sie kommen auf den Tierschutzhof nach Klein Sien, wenn sich ihre Halter nicht ausreichend um sie gekümmert haben oder es nicht mehr können. Seit der Corona-Pandemie nehmen die Anrufe beim Verein Tierhilfe Norddeutschland zu. „Viele können es sich finanziell nicht mehr leisten, ein älteres Pferd oder andere Großtiere zu halten“, sagt Initiatorin und Vereinsmitglied Nadine Gronek. Dabei braucht der Verein selbst finanzielle Hilfe. Denn Futter, Pflege und Behausung kosten Geld.

„Finanziell wird es immer schwieriger“, sagt Nadine Gronek. „Durch Corona springen uns die Sponsoren ab.“ Tierpatenschaften würden gekündigt, ergänzt Vereinsvorsitzender Marcel Gürnth. Wer eine Patenschaft für ein Tier übernimmt, zahle jeden Monaten einen von Paten gewählten Beitrag.

Einnahmen aus Ferienfreizeiten fehlen

Zudem sind die Einnahmen aus den Ferienfreizeiten weggefallen. Kommen sonst vier Mal im Jahr Kinder für mehrere Tage auf den Hof, um die Tiere kennenzulernen, zu pflegen und über sie zu lernen, waren es 2020 nur einige Mädchen und Jungen im Sommer. Auch die Ferienzeit in den Winterferien 2021 ist bereits gestrichen.

Doch die mehr als 100 Tiere müssen versorgt und gepflegt werden. „Wir brauchen jetzt viel Heu und Stroh. Wir haben mehr Großtiere als im vergangenen Jahr“, sagt Nadine Gronek. Im Moment nehme die Tierhilfe Norddeutschland keine Großtiere mehr an.

Bis zu 25 Rollen Heu im Monat benötigt

20 bis 25 Rollen Heu und etwa zwölf Rollen Stroh werden im Monat auf dem Hof verbraucht. „Heu und Stroh für die Pferde, Rinder, Ziegen und Lamas wären super“, sagt Marcel Gürnth. Ebenfalls würden sich die Tierschützer über Grünfutter oder Minerallecksteine für die Hasen freuen.

Seit zwölf Jahren arbeitet der 42-Jährige auf dem Tierschutzhof. „Es gefällt mir gut hier. Ich kann mich ausleben, mich handwerklich betätigen.“ Denn täglich werden die Tiere gefüttert, Ställe und die Behausungen ausgemistet, Reparaturen vorgenommen und Hund, Katze und Co. beschäftigt.

Tiere kommen aus ganz Deutschland

Die geretteten Tiere kommen aus ganz Deutschland. Der jüngste „Zugang“ seien vier Pferde aus Bayern. Oftmals seien die Leute in finanzieller Not und könnten sich das Tier nicht mehr leisten, erläutert die 42-Jährige. Oder die Tiere müssten wegen schlechter Haltung ihren Besitzer verlassen. „Manche müssen ihre Tiere auch aus gesundheitlichen Gründen abgeben.“

Ältere Tiere erhalten hier ihr Gnadenbrot. Jüngere würden weitervermittelt werden. So auch die, die über die Welpenklappe auf den Gnadenhof kommen. „Da wird alles reingelegt, wenn ein Tier anonym abgegeben werden soll“, sagt Nadine Gronek. Hauptsächlich würden Katzen abgegeben – vor allem im Frühjahr und Herbst die Kitten.

Die Hasen warten auf ein neues Zuhause. Quelle: Anja Levien

„Wir haben gerade viele Kaninchen in der Vermittlung, die wegen eines Todesfalls zu uns gekommen sind“, erzählt die Tierschützerin. Und auch Hasen, Deutsche Kleinwidder, warten auf ein neues Zuhause, während sie eng aneinandergekuschelt unter der Rotlichtlampe im Stall liegen.

Auffällig sei derzeit, dass es keine Schwierigkeiten gebe, derzeit Hunden und Katzen zu vermitteln. „Viele sind im Homeoffice. Es ist die richtige Zeit, um die Tiere einzugewöhnen.“

Die neuen Besitzer schauen sich Nadine Gronek und Marcel Gürnth genau an. „Wir lassen und Fotos schicken vom neuen Zuhause, machen auch Nachkontrollen“, erläutert Marcel Gürnth. Oftmals könne er die Menschen im Vorfeld auch schon durch die Antworten einschätzen, die sie auf gestellte Fragen geben.

Schutzgebühr für Tiere bei Vermittlung

Vermittelt wird nicht nur in Familien in Mecklenburg-Vorpommern. Auch in Hamburg oder Lübeck fanden die Tiere schon ein neues Zuhause. Viel Geld macht der Verein mit der Vermittlung nicht. „Wir nehmen eine Schutzgebühr. Bei einer Katze sind das 75 Euro“, sagt Nadine Gronek. „Aber vorher waren wir mit dem Tier beim Tierarzt.“ Sie würden geimpft und kastriert. „Das kostet locker über 200 Euro.“

Vor knapp 20 Jahren hat Nadine Gronek den Tierschutzhof ins Leben gerufen. Eines der ersten Tiere war ein Mini-Shetlandpony. „Snoopy lebt immer noch hier“, sagt die Klein Sienerin glücklich.

In der Existenz bedroht sehen Nadine Gronek und Marcel Gürnth den Tierschutzhof noch nicht. „Es ist finanziell sehr schwierig, aber der Verein hat viele Schutzengel und wir hoffen auf neue Sponsoren und Paten. Es wäre schade, wenn wir das nicht mehr machen könnten“, sagt Gronek.

Der Verein hat eine Tierpflegerin angestellt und beschäftigt zwei junge Menschen im Rahmen der Einstiegsqualifizierung. Sie schnuppern in den Beruf des Tierpflegers rein und können sich nach einem Jahr entscheiden, ob sie eine Ausbildung machen wollen.

Der Tag von Nadine Gronek beginnt um 6 Uhr und endet im Sommer meist erst mit dem Sonnenuntergang. „Das ist mein Lebensprojekt“, sagt sie. „Ich habe einen Ort geschaffen, wo Tiere glücklich leben können, die es vorher nicht so gut hatten.“ Es gebe nichts Schöneres als so einen wunderbaren Ort zu haben.

Weitere Infos: www.tierhilfe-norddeutschland.de

Von Anja Levien