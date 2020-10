Heiligendamm

Mehr als 100 Patienten, die an dem Coronavirus erkrankt waren, wurden bisher in der Median Klinik in Heiligendamm behandelt. Das sei laut Klinikbetreiber Median durch das Beherbergungsverbot in Mecklenburg-Vorpommern, das auch Reha-Patienten betreffe, nun nicht mehr möglich. Dem widerspricht das Gesundheitsministerium.

In einer Pressemitteilung kritisiert Median, dass sich das Einreiseverbot aus „sogenannten Risikogebieten auch auf die Patienten von Rehabilitationseinrichtungen“ erstrecke. Hintergrund: Wenn eine Stadt oder ein Landkreis mehr als 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner ausweist, wird es in Deutschland zum Risikogebiet erklärt. Urlauber, die aus so einem Gebiet nach MV kommen, müssen mindestens fünf Tage in Quarantäne gehen.

Anzeige

Corona-Patienten nach Erkrankung in Heiligendamm in Therapie

„Mit ihren einseitigen Maßnahmen behindert die Landesregierung die Aufnahme von Corona- und anderen Patienten, die dringend einer medizinischen Behandlung bedürfen“, teilt Dr. André M. Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung von Median, mit. „Das hat insbesondere Auswirkungen auf die Median Klinik Heiligendamm, die mit ihrem Nachsorgeprogramm bereits mehr als 100 Post-Covid-Patienten geholfen hat.“ Aber auch eine Vielzahl weiterer Patienten in allen Reha-Kliniken des Bundeslandes seien betroffen, zum Beispiel in den Bereichen Sucht, Psychosomatik, Geriatrie und Orthopädie.

In Heiligendamm werden Menschen rehabilitiert, die im Zuge ihrer Covid-19-Erkrankung eine schwere Lungenentzündung oder ein Lungenversagen erlitten haben beziehungsweise langzeitbeatmet wurden.

Lesen Sie auch: Reha-Ärztin aus Heiligendamm erklärt: An diesen Spätfolgen leiden viele Corona-Patienten

„Indem Rehabilitationskliniken mit Hotelbetrieben in einen Topf geworfen werden, verwehrt man all diesen Patienten die dringenden, notwendigen und medizinischen Behandlungen“, sagt Schmidt.

Medizinisch notwendige Behandlungen sind möglich

Es existiert kein „ Beherbergungsverbot für Reha-Patienten“, sagt Gunnar Bauer, Sprecher des Gesundheitsministeriums MV, deutlich und verweist auf die Landesverordnung der Corona-Lockerungen, Paragraf 5, Absatz 6. Das Einreiseverbot „gilt ferner nicht für Personen, die medizinisch veranlasst nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen; die zwingende Notwendigkeit ist durch den veranlassenden Arzt zu bescheinigen“. Ausnahme bildeten Patienten, die aus einem „ausländischen“ Risikogebiet einreisen.

„Damit werden medizinisch notwendige Behandlungen ohne Absonderung ermöglicht. Medizinisch notwendige Behandlungen sind Behandlungen in stationären Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, mit denen ein Vertrag der Kostenträger nach § 111 oder § 111a Sozialgesetzbuch Fünftes Buch besteht, sofern auch hier die Notwendigkeit ärztlich bescheinigt wird.“

Von Anja Levien