Die Zeichen stehen schlecht für Glühwein, Mutzen und Co: Wegen der aktuellen Corona-Lage wurde der Weihnachtsmarkt in Bad Doberan abgesagt. Auch das Weihnachtsshopping „Heiliger BimBam“ steht auf der Kippe. „23 Vereine hatten sich dafür angemeldet“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. Sie alle wollten sich in der Mollistraße mit eigenen Ständen präsentieren. Doch dafür müsste die Stadt hohe Auflagen erfüllen.

„Wir müssten die Innenstadt absperren“, sagt der Bürgermeister. „Die Veranstaltung würde unter 3G laufen und wir müssen alles kontrollieren und dokumentieren.“ Zudem sei die Stadt als Veranstalter verpflichtet, die Einhaltung der Abstandsregeln zu gewährleisten. Besucher müssten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und es dürfte an den Ständen keine Menschenansammlungen geben. „Diese Auflagen sind zum Schutz von uns allen“, sagt Jochen Arenz. „Ich stehe hundertprozentig dahinter.“ Insbesondere gehe es der Stadt um ihre Verantwortung dem Bürger gegenüber. Eine endgültige Entscheidung, ob der „Heilige BimBam“ stattfindet, will man am Freitag treffen. Die Wahrscheinlichkeit sei jedoch hoch, dass er auch abgesagt wird. „Falls er ausfällt, holen wir die Veranstaltung aber im Frühjahr nach“, sagt der Bürgermeister.

Absage in Bastorf wegen Corona-Fällen

Auch der Adventsmarkt in Bastorf am 20. November wurde abgesagt – wegen der Corona-Ausbrüche in der Region. „Es gibt zu viele Fälle in Kühlungsborn“, sagt Bürgermeister Marko Porm. Dort hatten sich Schüler und Lehrer der Grundschule infiziert. „Deshalb haben wir uns auf kurzem Wege entschieden, es nicht zu machen“, sagt der Bürgermeister.

Hoffnung in Rerik und Kühlungsborn

In anderen Gemeinden ist man noch hoffnungsvoll, dass die geplanten Weihnachtsmärkte stattfinden können. In Rerik sollen sich am 12. Dezember vor der St.-Johannes-Kirche unter anderem örtliche Vereine präsentieren. „Wir haben mit dem Gesundheitsamt besprochen, dass wir uns in der ersten Dezemberwoche melden und dann besprechen, ob man es machen kann oder nicht“, sagt Mathias Druse, Leiter der Kurverwaltung. „Die Entscheidung liegt bei denen.“ In Rerik werde man sich wertfrei danach richten: „Wenn die sagen, unter 2G ist es möglich, dann ist das in Ordnung“.

Für den Weihnachtsmarkt in Kühlungsborn gilt bislang 3G, denn er findet unter freiem Himmel im Konzertgarten West statt. „Wenn sich nichts ändert, ziehen wir es durch“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer Tourismus Freizeit und Kultur GmbH. „Aber wir müssen sehen, was kommt.“ Derzeit sei man dabei, die aktuellen Entwicklungen und Verordnungen zu prüfen. Der Weihnachtsmarkt soll am 27. und 28. November jeweils um 11 Uhr beginnen.

Geänderter Ort in Kröpelin

Am Samstag, dem 27. November, soll auch in Kröpelin ein Weihnachtsmarkt veranstaltet werden. „Stand Freitag halten wir an unseren Planung fest“, sagt Bürgermeister Thomas Gutteck. „Wir haben nur den Ort geändert. Wenn wir die Veranstaltung durchführen, würden wir es auf dem großen Parkplatz machen und nicht auf dem Marktplatz. Da haben wir ein größeres Gelände und man kann es besser entzerren.“ Eine finale Entscheidung sei jedoch noch nicht getroffen. „Wir machen diese Woche noch mal eine Risikoanalyse, um herauszufinden, was möglich ist und unter welchen Bedingungen“, sagt Thomas Gutteck.

Bisher 3G in Neubukow

Der Weihnachtsmarkt in Neubukow soll am Samstag, dem 4. Dezember, um 12 Uhr beginnen. „Wir haben jetzt den Ansatz mit 3G“, sagt Bürgermeister Roland Dethloff. „So ist auch die Meldung ans Gesundheitsamt rausgegangen.“ An diesem Vorhaben halte man fest. Aber „Wir müssen abwarten, was sich weiter ergibt.“

Am 12. November hatte die Landesregierung aufgrund der steigenden Infektionszahlen die flächendeckende 2G-Regel beschlossen. Sie gilt, sobald die Corona-Ampel in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt auf „Orange“ springt. Laut Corona-Info-Portal des Landes Mecklenburg-Vorpommern trifft das Stand 15. November unter anderem für den Landkreise Rostock zu. Die Regeln treten am übernächsten Tag in Kraft, wenn der Grenzwert drei Tage in Folge überschritten wird. Heißt für den Landkreis Rostock, ab Mittwoch gelten schärfere Regeln.

