Wegen Hygienevorschriften: Rerik hängt die Kurtax-Automaten ab

Die Hygienebestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus stellen auch das Ostseebad Rerik vor Herausforderungen. So hat die Stadt die Automaten zum Bezahlen der Kurtaxe im Ort abhängen lassen. „Nach den Vorschriften hätten wir sie halbstündig desinfizieren lassen müssen“, sagt der Bürgermeister Wolfgang Gulbis. „Das ist nicht leistbar“. Die Gäste würden gebeten, in der Zwischenzeit ihre Gebühren direkt in der Kurverwaltung in der Dünenstraße zu entrichten.

Wolfgang Gulbis geht jedoch davon aus, dass das nicht alle machen werden. Ihm sei klar, dass die Stadt durch die fehlenden Automaten auf Einnahmen verzichten müsse. Aber die Sicherheit gehe vor. Wann die elf Automaten wieder aufgehängt werden können, sei noch unklar. Das hänge davon ab, wie sich die Corona-Verordnungen der Landesregierung entwickelten.

Sporthalle bleibt geschlossen

Außerdem soll die Sporthalle in Rerik vorerst bis zum 30. Juni geschlossen bleiben. Sie wurde nach Angaben des Bürgermeisters bisher vormittags für den Schulsport und nachmittags – meist erst nach 17 Uhr – von Vereinen genutzt. Um das weiterhin zu ermöglichen, hätte das Reinigungspersonal die gesamte Halle jeden Abend desinfizieren müssen. Das sei nicht zu schaffen. Denn dem Ostseebad fehlen ohnehin Reinigungskräfte. „Eine Mitarbeiterin ist dauerhaft erkrankt, eine weitere hat gekündigt“, sagt der Bürgermeister. Deshalb hat die Stadt mehrere neue Stellen ausgeschrieben. Besetzt sind die allerdings noch nicht. „Die Vorstellungsgespräche laufen“, sagt Wolfgang Gulbis, „Ich hoffe, dass wir bald jemanden finden.“

Bis nicht gewährleistet ist, dass die Stadt die Hygienevorschriften im Zusammenhang mit dem Coronavirus einhalten kann, wäre es leichtsinnig, die Halle offen zu halten, sagt Wolfgang Gulbis. Da würde er sich eher auf Diskussionen mit den betroffenen Vereinen einstellen, als das Risiko einer Corona-Infektion in Rerik in Kauf zu nehmen.

Von Cora Meyer