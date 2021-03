Wegen Vandalismus: Parkdeck in Bad Doberan ist jetzt videoüberwacht

Bad Doberan

Vandalismus und Missbrauch sollen endlich ein Ende haben: Das Parkdeck an der Verbindungsstraße in Bad Doberan wird jetzt videoüberwacht. „Die Kamera erkennt parkuntypisches Verhalten und gibt dann Signal in unsere Leitstelle“, erläutert Jan Köhler, Geschäftsführer des ABS-Sicherheitsdiensts. Dann würden die Bilder gesendet. Die Leitstelle hätte über Lautsprecher auf dem Parkdeck die Möglichkeit, auf die Situation zu reagieren, im Ernstfall dann hinzufahren. „Wir hatten schon Einsätze, bei denen nicht auf die Durchsage reagiert wurde“, erzählt Jan Köhler.

Hintergrund: Seit Jahren beschweren sich Bürger bei Polizei und Stadt über Vandalismus auf dem Parkdeck. Jugendliche würden sich hier aufhalten und laut Musik hören, skaten und Bälle gegen die Wände kicken, so dass es schallt. Autos wurden beschädigt, Graffiti gesprüht.

Erster Beschluss zum Parkdeck 2013

Die Stadtvertreter hatten im Februar 2020 der Installation einer Videoanlage zugestimmt. Damals war auch der DFC-Chef Andreas Jahncke im Parkdeck von Jugendlichen attackiert worden. Ähnliche Beschlussvorlagen waren bereits 2013 und 2017 eingebracht worden. Doch erst jetzt konnte eine Videoanlage in Betrieb genommen werden.

Ein Grund: Der Datenschutz musste geklärt werden, erläutert Bürgermeister Jochen Arenz. So habe es Abstimmungen mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Zudem hätte sich durch die Corona-Pandemie die Einrichtung verzögert.

Doch jetzt läuft die Anlage, die Peter Winde von der Schlüssel Kurth GmbH installiert hat. „Die Anlage soll präventiv wirken, so dass die Leute keine Straftaten begehen“, sagt Bürgermeister Arenz. „Und das Sicherheitsgefühl soll gesteigert werden“, sagt Jan Köhler. Sollte dennoch etwas in Richtung Straftat passieren, mache die Kamera auch Fotos, die polizeilich verwendet werden können, erläutert der Rathauschef.

Die Stadt hatte den Sicherheitsdienst bereits vor der Video-Installation engagiert, um der Lage Herr zu werden. „Wir waren immer punktuell da. Da erreicht man dann auch nur punktuell Erfolge“, sagt Köhler, aber der Missbrauch sei schon zurückgegangen.

Von Anja Levien