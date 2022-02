Wegfall von 2G beim Shoppen: Kühlungsborns Händler sind erleichtert

Kühlungsborn

Fast alle Nachbarbundesländer verzichten bereits auf 2G im Einzelhandel. Nach Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg hat nun auch Mecklenburg-Vorpommern das Ende der Beschränkung angekündigt. Die Abschaffung dieser Regel soll ab Samstag in Kraft treten. Überall dort, wo bisher 2G galt, muss künftig eine FFP2-Maske getragen werden.

„Das wird für alle Beteiligten schon Erleichterungen bringen“, glaubt Dietrich Rehpenning, Vorsitzender des Handwerker- und Gewerbevereins (HGV) im Ostseebad Kühlungsborn. „Bislang mussten Einzelhändler ihre Kunden ja extrem kontrollieren, viele hatten vorn extra Tische aufgestellt, um die umfangreichen Anforderungen zu erfüllen.“

Insgesamt seien die vergangenen Wochen mit Blick auf das Ladengeschäft eher verhalten gewesen, so Rehpenning: „Am Wochenende hat man schon gemerkt, dass es kurzfristige Buchungen gegeben hat – aber auch das bescheidene Wetter hat in Kühlungsborn nicht gerade für Besucherströme gesorgt.“

Er denke nicht, dass die FFP2-Maskenpflicht zu einem Problem werde, macht der HGV-Chef deutlich: „Es kann vielleicht passieren, dass der eine oder andere Gast die neuen Regeln noch nicht verinnerlicht hat – dann wird eben auf kurzem Weg die richtige Maske besorgt.“ Ähnlich sieht es auch Kai-Uwe Klose, der das „Schuhhaus am Meer“ an der Strandstraße betreibt: „Das wird schon eine Erleichterung sein – immerhin muss ich dann nicht mehr hinter jedem Kunden herrennen, um mir das Handy zeigen zu lassen.“

Januar und Februar generell eher maue Monate

Dennoch: „Gerade beim Schuheanprobieren muss man schon mal öfter durchschnaufen“, meint Klose. „Für einige vor allem ältere Kunden könnte dann das Tragen einer FFP2-Maske beschwerlicher sein.“ Auch sein Schuhhaus verzeichne aktuell wenig Umsätze: „Wir haben ja kaum Touristen im Ort – das hat aber nur bedingt mit Corona zu tun. Die Monate Januar und Februar sind ohnehin eher mau.“

Die 2G-Vorgaben hätten auch bei ihm zu erheblichen Umsatzeinbußen geführt, sagt auch Klaus Wolfert, Geschäftsführer des Lädchens „Der Ostseejuwelier“ an der Hermannstraße: „Während sich die Frau hier nach Schmuck oder Urlaubsandenken umsieht, steht der Mann vor der Tür und quengelt, weil er keine Lust hat, unter den gegebenen Bedingungen ins Geschäft zu kommen – das hat sich deutlich bemerkbar gemacht.“

Immerhin habe die Landesregierung jetzt reagiert und die Vorgaben etwas angepasst, so Wolfert: „So wird zumindest ein möglicher Einkaufstourismus in andere Bundesländer verhindert.“ Er hoffe, dass das Geschäft im März wieder deutlich anziehe, sagt Schuhverkäufer Kai-Uwe Klose: „Dabei wird uns die Maskenpflicht in Innenräumen auch über den Sommer weiter begleiten – wir müssen damit umgehen und sind über jede zusätzliche Erleichterung froh.“

