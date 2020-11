Kostenlos bis 11:00 Uhr „Weihnachten im Schuhkarton“: So läuft die Aktion in Doberan in diesem Jahr

Trotz der Corona-Pandemie beteiligt sich das Johanniterhaus in Bad Doberan wieder an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Dabei werden Geschenke für bedürftige Kinder gesammelt. Aber auch dabei gibt es Einschränkungen wegen des Coronavirus.