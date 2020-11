Wegen der Corona-Pandemie wird das Weihnachtsfest in diesem Jahr anders als gewohnt ausfallen. Um trotzdem für weihnachtliche Stimmung zu sorgen, will die Münstergemeinde spezielle Rundgänge, kleinere Andachten, Extrabriefe und Videos anbieten. Die Menschen sollen an Heiligabend zwischen vier Bausteinen wählen können. Alle Planungen im Überblick.