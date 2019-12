Weihnachtsabend in der Klostervogtei Bad Doberan

Bad Doberan

Das Fest der Liebe rückt immer näher. In der alten Klostervogtei mit ihrem einzigartigen Flair, möchten die dort ansässigen Händler am 21. Dezember ab 16 Uhr einladen, die Hektik zu vergessen und sich besinnlich auf Weihnachten einzustimmen. Gäste können ein paar romantische Stunden am offenen Feuer mit weihnachtlicher Musik, kleinen Snacks und Köstlichkeiten genießen. Zudem haben die Initiatoren ein Programm aus Musik, Film, Theater und Wanderung organisiert.

„Wichtig ist wirklich, dass es klein und fein sein soll. Wir haben keine Massen an Essständen und Trinken, sondern das Flair ist entscheidend“, sagt Sabrina Lenter. Sie hatte die Idee. „Für uns ist es wichtig, dass es ein besinnlicher Markt ist mit der Seele des Weihnachtsgedankens. Gemeinsam Lieder singen und sich auf Weihnachten einstimmen“, so Jeannette Polzin, Inhaberin des Geschäfts „Drei Haselnüsse“. „Das ist kein Markt, dafür ist es viel zu klein. Wir haben es Weihnachtsabend genannt“, so Torsten Schellin vom Kino- und Kulturverein. Ausgedacht haben sich das die Händler in der Vogtei mit Unterstützung des Bürgermeisters der Stadt, Jochen Arenz, und Torsten Schellin.

Im vergangenen Jahr Ideen gesammelt

„Mir fehlte hier so ein richtig gemütlicher Weihnachtsmarkt, auch wenn der Doberaner in diesem Jahr sehr schön war“, sagte die frisch verheiratete Sabrina Lenter, ehemals Brauer, vom „ Meerwerk“ in der Klostervogtei. „Ich kenne das von meiner ursprünglichen Heimat, dem Harz. 2003 bin ich hergezogen und fand keine kleinen kuscheligen Märkte, wo so richtiges Weihnachtsgefühl aufkommt“, sagte sie. „Im letzten Jahr setzten wir uns mit den Vereinen der Stadt zusammen und sammelten unsere Ideen. Dabei halfen uns Torsten Schellin und auch der Bürgermeister sehr, die ja über viele Kontakte verfügen“, so Sabrina Lenter.

„Wir möchten unseren Bürgern eine kleine, familiäre Weihnachtszeit mit viel Atmosphäre jenseits von Hektik und Konsum bereiten und damit mal einfach etwas Neues ausprobieren. Die Veranstaltung wird zusammen von Privatpersonen und der Stadt mit viel Freude und Liebe organisiert und wir sind selber sehr gespannt, wie es laufen wird“, so Jochen Arenz.

Mit ins Boot geholt wurde auch die Leiterin der Doberaner Tourismuszentrale, Danielle Zimmermann. „Sie war eine ehemalige Arbeitskollegin von mir“, so Sabrina Lenter. „Es ist so toll, zu sehen, wie viele sich einbringen. Auch Herr Hahn wird sein Klostercafé im Torhaus öffnen.“

Nachtwanderung, Konzert, Weihnachtssingen

Das Programm ist ungewöhnlich und verspricht richtige Weihnachtsstimmung: Adventshopping, Weihnachtstheater mit Hortkindern der Christlichen Münsterschule, Geschichten im SchwungTuch für Groß und Klein, Weihnachtssingen mit dem Posaunenchor Doberan, der Filmvorführung „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, einem weihnachtlichem Konzert mit Sun Yard und natürlich schaut auch der Weihnachtsmann vorbei. „Am Abend können Besucher mit dem Hauptmann bei Laternenschein eine Nachtwanderung durch das Klosterareal machen.“

An einem Weihnachtsbaum haben die Besucher die Möglichkeit, ihre Wunsch-Zettel aufzuhängen. „Und natürlich ist auch für Getränke und Speisen gesorgt“, so Sabrina Lenter. „Auch Doberaner Unternehmen halfen uns. So wurden die Weihnachtsbäume vom Schuhhaus Boock und Quick-Schuh gespendet. Der Edeka-Markt bringt Süßes“, freut sie sich über die Unterstützung.

„Ich feiere gern im engen Kreis der Familie. Bei uns wird traditionell und ganz besinnlich gefeiert. Gemeinsam gekocht, Glockengeläut zur Bescherung und ein gemeinsamer Jahresrückblick mit Bildern und Videos ist Familientradition“, erzählt die 39-Jährige.

Weihnachtsevent für kommende Jahre?

Torsten Schellin schätzt die alte Vogtei. „Ich fand den Platz schon immer sehr schön und wollte dort etwas machen“, sagte er. „Vielleicht bauen wir das ganz langsam und sachte aus. Es soll aber klein und fein bleiben. Eben das etwas andere Weihnachtsevent zwischen dem Wirtschaftsgebäude und der Vogtei. Das schreit doch förmlich danach.“ Schellin feiert gemütlich mit der Familie Weihnachten. „Tagsüber ziehe ich mir aber ’ne rote Jacke an“, sagte er. „Ich spiele den Weihnachtsmann im Freundeskreis, danach geht’s aber los mit Familie.“ Ebenfalls mit Familie feiert auch Jeannette Polzin: „Das ist mir wichtig.“

Das Programm 16 Uhr Begrüßung durch die Initiatoren ab 16 Uhr gemütliches Beisammensein mit Punsch und Leckereien 16 bis 20 Uhr Adventshopping in den Lädchen der Klostervogtei (Drei Haselnüsse, Meerwerk und Torhaus) 16.15 Uhr Weihnachtstheater mit Hortkindern der Christlichen Münsterschule 16.30 Uhr Der Weihnachtsmann kommt... 17 Uhr Weihnachtsklang – Geschichten im SchwungTuch für Groß & Klein (mit Voranmeldung im Meerwerk)18 Uhr Doberaner Weihnachtssingen mit Posauenenchor 18 bis 21 Uhr Klostermühle und Besucherzentrum geöffnet18.30 Uhr Filmvorführung „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“19.30 Uhr Konzert „ Sun Yard“ im Gemeindehaus20 Uhr Weihnachtsbaumversteigerung20.30 Uhr Nachtwanderung durch das Klosterareal

Von Sabine Hügelland