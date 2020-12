Bad Doberan/Kühlungsborn/Steffenshagen

Appetit auf Entenbraten mit Rotkohl und Klößen? Oder soll es zu Weihnachten Hirschragout mit Kürbispüree und Wirsingkohl sein oder doch lieber ein veganes Menü? Jeder, der in der Familie für das Weihnachtsessen verantwortlich ist, weiß, wie viel Arbeit und Organisation nötig sind, damit alles passt und nichts schiefgeht.

Wer den Stress in der heimischen Küche gern vermeiden möchte und sein Menü lieber von Profis zubereiten lässt, muss trotz geschlossener Gaststätten im Corona-Lockdown nicht darauf verzichten. Denn einige Gastronomen in der Region zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan bieten für die Weihnachtstage komplette Festtagsmenüs außer Haus an.

Diese Restaurants bieten Weihnachtsessen an

Dazu gehört auch das Café „Zikke“ in Bad Doberan. „Das Essen kann Heiligabend und an den Festtagen bei uns abgeholt werden. Wir liefern aber auch aus“, sagt Restaurantinhaber Michael Bolz und fügt noch hinzu, dass sein Team denselben Service auch über den Jahreswechsel anbietet. Bestellungen von Selbstabholern werden auch noch kurzfristig angenommen. Für die Lieferungen frei Haus ist es ratsam, rechtzeitig einen Termin zu vereinbaren, damit die Touren für die beiden Lieferfahrzeuge gut geplant werden können. Termine um die Mittagszeit seien besonders begehrt. „Schließlich soll das Essen noch pünktlich ankommen und nicht kalt sein“, betont Bolz. Die Menükarte finden Interessenten auf der Internetseite des Restaurants.

Der Abhol- und Lieferservice läuft auch im Gasthof „Ostseewind“ in Steffenshagen längst auf Hochtouren. Für die beiden Feiertage am 25. und 26. Dezember wirbt der Gasthof auf seiner Facebookseite mit vier verschiedenen Menüvarianten. Auch hier fehlt der Entenbraten als Klassiker nicht. „Wir haben schon viele Weihnachtsbestellungen vorliegen, vor allem aus Kühlungsborn“, freut sich Servicemitarbeiterin Jenny Wisgalla und ergänzt, dass aber auch in der kommenden Woche noch Bestellungen für die Festtage angenommen werden.

Im Restaurant des Hotels „Wotan“ in Kühlungsborn kann das „Festessen to go“ für die Feiertage noch bis zum kommenden Montag (21. Dezember) um 11 Uhr bestellt werden. Dabei wird dann der genaue Termin zum Abholen der Gerichte vereinbart. Ausführliche Informationen über die unterschiedlichen Menüs erhalten Interessenten auch hier auf der Facebookseite des Hotels.

Von Rolf Barkhorn