Kröpelin

In der Kirchengemeinde Kröpelin wird es an den Weihnachtstagen keine Gottesdienste geben. In Kröpelin habe sich der Kirchengemeinderat dazu entschlossen, die Christvespern am Heiligabend und die Gottesdienste am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag abzusagen. Das betrifft auch Alt Karin. Grund für die Entscheidung sind die derzeitigen hohen Infektionszahlen, wie die Gemeinde mitteilte.

„Wir sind dazu aufgerufen unsere Kontakte zu beschränken um die Infektionen einzudämmen. Wir als Kirchengemeinde tragen eine große Verantwortung für alle Besucher und Besucherinnen sowie Helfer und Helferinnen“, hieß es weiter. Stattdessen will sie die Christvesper um 17 Uhr aufzeichnen und ab 19 Uhr auf ihrer Internetseite zeigen.

Von OZ