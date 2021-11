Rostock

Angesichts steigender Inzidenzen und Krankenhausbelastungen in MV droht dem Rostocker Weihnachtsmarkt, dem größten in Norddeutschland, möglicherweise das vorzeitige Aus. „Wir werden am Montag oder Dienstag eine Entscheidung treffen, auch in Abhängigkeit der Entwicklung der Inzidenzen“, sagte Stadtsprecher Ulrich Kunze. Gilt auch in den kommenden Tagen die landesweite Corona-Warnstufe „rot“, müssten Händler und Schausteller ab Mittwoch unter 2G-plus-Bedingungen arbeiten.

2Gplus droht: Lohnt sich das für Händler?

An den Ständen einkaufen und mit den Fahrgeschäften fahren dürften dann nur Geimpfte und Genesene, wenn sie zusätzlich einen tagesaktuellen Test vorweisen. „Die entscheidende Frage ist, ob sich unter diesen Bedingungen der Betrieb für die Händler und Schausteller überhaupt noch lohnt“, so Kunze. Die Stadt ist Gesellschafterin der Rostocker Großmarkt GmbH, die den Markt veranstaltet. „Wir werden uns am Montag oder Dienstag tief in die Augen sehen und dann entscheiden“, so Kunze.

Neubrandenburgs Weihnachtsmarkt bereits dicht

Neubrandenburg hatte seinen Weberglockenmarkt am vergangenen Donnerstag dichtgemacht. Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte gilt bereits die 2G-plus-Regelung für Veranstaltungen. Die Stadt entschied den Markt zu schließen, da sie sich eigenen Angaben zufolge nicht in der Lage sah, die Auflagen umzusetzen.

Springt die landesweite Ampel allerdings wieder auf „orange“ zurück, weil die Hospitalisierungsraten sinken, gilt ab Mittwoch noch nicht die 2G-plus-Regelung. In der Hansestadt Rostock selbst gilt aktuell die Warnstufe „orange“, doch das ist nachrangig, wenn landesweit die Corona-Ampel auf die höchste Warnstufe schaltet.

Für die kleineren Weihnachtsmärkte, wie den Historischen Weihnachtsmarkt oder Weihnachtsmarkt in Warnemünde, müssen die jeweiligen Betreiber entscheiden, ob sie einen Betrieb unter 2G-plus-Bedingungen umsetzen können.

Von Martina Rathke