Vom 6. bis 8. Dezember findet der Weihnachtsmarkt auf dem Markt und in der Mollistraße statt. Dadurch kommt es ab Donnerstag, 5. Dezember, zu Verkehrseinschränkungen im Innenstadtbereich. 25 Stände von Händlern und Vereinen präsentieren sich Sonnabend in der Mollistraße.

Weihnachtsmarkt: Straßensperrung in Bad Doberan

