Rerik/Bad Doberan

Lichterglanz, Waffelduft, Weihnachtsmusik – Weihnachtsmärkte gehören zur Vorweihnachtszeit wie der Tannenbaum zum Weihnachtsfest. An den letzten beiden Adventswochenenden gibt es noch schöne kleine Märkte und Events, die zum Besuch einladen.

14. und 15. Dezember: Rerik und Hohenfelde

In der Gemeinde Hohenfelde findet am Sonnabend, 14. Dezember, der ersten Hohen­felder Weihnachtsmarkt statt. Dazu sind Interessierte ab 11 Uhr auf „Ursels Wiese“ in die Dorfstraße 17 eingeladen. Es gibt kulinarische Köstlichkeiten, Kunsthandwerk und musikalische Darbietungen, kündigen die Veranstalter an. Ab 18 Uhr tritt die Band „Marco & friends“ auf.

Immer am dritten Advent findet der Weihnachtsmarkt an der Kurverwaltung, Dünenstraße 7, in Rerik statt. Um 12 Uhr spielt das Reriker Schulorchester, 13.30 Uhr gibt es das Kinderprogramm, anschließend wird um 14.30 Uhr der Weihnachtsmann erwartet. Das Adventsliedersingen startet um 15 Uhr in der St.-Johannes-Kirche direkt nebenan. Musikalisch geht es im Anschluss weiter. 16.30 Uhr tritt der heimische Shantychor „Reriker Heulbojen“ auf. Auch dieses Jahr kündigt die veranstaltende Kurverwaltung einen Streichelzoo, Stände mit Leckereien und kleine Kreativstände an. Zudem gibt es im Haus der Begegnung auf der gegenüberliegenden Straßenseite Kinderschminken und Weihnachtsbasteln.

21. Dezember: Bad Doberan

Erstmals wird in Bad Doberan zu „ Weihnachten in der Klostervogtei“ eingeladen. Initiatoren sind Stadt, Kino- und Kulturverein sowie Sabrina Brauer (Meerwerk) und Jeannette Polzin (Drei Haselnüsse). Los geht es um 16 Uhr. Es gibt Punsch, Bratwurst, Stockbrot, Doberans Wunschweihnachtsbaum und kleine Überraschungen. 16.15 Uhr zeigen die Hortkinder der christlichen Münsterschule ihr Weihnachtstheater. 16.30 Uhr werden Geschichten im Schwungtuch im Meerwerk erzählt. Vorher bitte anmelden. 18 Uhr startet das Doberaner Weihnachtssingen mit dem Posaunenchor, 18.30 Uhr wird der Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gezeigt. Im Gemeindesaal gibt es 19.30 Uhr ein Weihnachtskonzert mit Sunyard, um 20 Uhr wird ein Weihnachtsbaum für einen guten Zweck versteigert. Abschließend geht es mit dem Hauptmann und seiner Laterne zur Nachtwanderung durch das Klosterareal.

Von Anja Levien