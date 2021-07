Schwerin/Grimmen

Nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz gibt es noch keinen Überblick über die zahlreichen Schäden an Straßen und Brücken. Das Ausmaß der Schäden ist weiter unklar. 85 weitere Helferinnen und Helfer aus MV machen sich nun auf den Weg zum Nürburgring, um sich dort um die Betroffenen in den Notunterkünften zu kümmern – und neue Unterkünfte zu errichten. Die Ehrenamtlichen starten am heutigen Dienstag gegen 13 Uhr von Grimmen aus zum Bereitstellungsraum.

„Hilfe muss jetzt schnell und unbürokratisch erfolgen. Deshalb gilt mein herzlicher Dank nicht nur den Helferinnen und Helfern, sondern auch den Arbeitgebern für ihr Engagement und die Unterstützung des Ehrenamts“, teilte Innenminister Torsten Renz (CDU) am Dienstag mit.

Einheit speziell für Einsatz zusammengestellt

Die Einheit wurde speziell für diesen Einsatz zusammengestellt. Ehrenamtliche von Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe, dem Deutschen Roten Kreuz sowie den Freiwilligen Feuerwehren der Landkreise Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald sowie Bad Doberan werden entsandt.

Neben zwei Betreuungszügen, einer Registrierungseinheit und Sanitätern wird auch eine Einheit der psychosozialen Notfallversorgung im Katastrophengebiet Hilfe leisten. Da bis zu 300 Feldbetten sowie Zelte aus dem Landeskatastrophenschutzlager MV mitgeführt werden müssen, ist ein zusätzlicher Logistik-Lkw erforderlich.

