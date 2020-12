Welche Probleme die Neubukower beim Brandschutz sehen 

Neubukow

Entweder bekommt Neubukows Freiwillige Feuerwehr eine Drehleiter mit Korb (DLK) und entsprechende Aufstellflächen, die Vermieter in der Stadt bauen an ihre betreffenden Bestandsgebäude einen zweiten Rettungsweg oder einige obere Stockwerke in der Schliemannstadt müssten leergezogen werden. Das gehört zum konkreten Fazit des 50-seitigen Neubukower Brandschutzbedarfsplans, dem die hiesigen Stadtvertreter am 8. Dezember ihre Zustimmung gaben.

„Wir haben damit nur mal ein paar Maßnahmen aufgezeigt, um die Hilfsfrist von maximal 15 Minuten erreichen zu können – denn die schafft weder eine aus Kühlungsborn noch aus Bad Doberan herbeigerufene Drehleiter“, ordnet Neubukows Wehrführer, Ralf Winter, die oben erwähnte Schlussfolgerung gegenüber der OZ ein. In Auswertung der Einsätze der vergangenen fünf Jahre gehen die Planer von einer durchschnittlichen Eintreffzeit der Kühlungsborner DLK von 23 Minuten und 10 Sekunden aus.

Es könne ja auch demnächst passieren, dass eine Gemeinde in der näheren Umgebung ein Drehleiterfahrzeug kaufe: „Dann würde das ja schon wieder anders aussehen. Wir müssen jetzt ernsthaft gucken, in welche Richtung es Möglichkeiten gibt. Dazu zählt natürlich auch, manche Bauten aufzurüsten.“

Im Juni hatten Kröpelins Volksvertreter dem 143-seitigen Brandschutzbedarfsplan für ihre Stadt mit den 16 Ortsteilen zugestimmt und darin unter anderem formuliert, dass gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen in MV die Ausstattung des Löschzuges Kröpelin mit einer Drehleiter grundsätzlich erforderlich sei. Mit Blick auf die vorhandene Bebauung könne jedoch übergangsweise die dreiteilige Schiebleiter bei entsprechender Anleiterhöhe als Rettungsmittel genutzt werden.

Zweiter Rettungsweg nicht überall vorhanden

Im rund 4000 Einwohner zählenden Neubukow würde bei etwa 160 Wohneinheiten mit insgesamt circa 300 Personen bei kritischen Bränden das nunmehr festgelegte Schutzziel nicht erreicht werden, weil der zweite Rettungsweg bislang nicht sichergestellt werden kann. Das legte Bürgermeister Roland Dethloff (parteilos) in seiner zusammenfassenden Präsentation des besagten Bedarfsplans der Stadt vor den Volksvertretern unter anderem dar.

„Es ist schade, dass bei Bestandsbauten die Besitzer nicht verpflichtet werden, ihre Gebäude den neuesten Brandschutzbestimmungen anzupassen.“ Quelle: Anja Levien

„Natürlich fordert der Gesetzgeber die Kommunen auf, sich mit dem Brandschutz vor Ort zu befassen und ihn im eigenen Territorium sicherzustellen – wobei eben auch dieser nicht vorhandene Rettungsweg zum Tragen kommt. Doch der Gesetzgeber fordert über das Baugesetzbuch die Vermieter nicht auf, ihre Bestandsbauten den neuesten Brandschutzbestimmungen anzupassen“, unterstreicht Wehrführer Ralf Winter.

Wenn der Gebäudebesitzer diesen zweiten Rettungsweg (zweites Treppenhaus oder Notabstieg oder...) nicht herstellen könne, müsse sich die Kommune eine Möglichkeit einfallen lassen: „Bis zu acht Metern Rettungshöhe kann man es über tragbare Leitern machen, darüber ist eine Hublösung erforderlich.“

Neubukows einstige Neubaublöcke sind von der Rettungshöhe her alle über acht Meter hoch. Erschwerend zum Fehlen des zweiten Rettungsweges komme hier noch hinzu, „dass die Treppenräume der DDR-Typenwohnblöcke bei Weitem nicht die Anforderungen an notwendige Treppenräume als ersten Rettungsweg erfüllen“, wird im Bedarfsplan dazu festgestellt.

Für das Gebäude 1 der Regionalen Schule stehen im neuen Haushaltsplan der Stadt, den die Volksvertreter ebenfalls am Dienstag auf den Weg brachten, Brandschutzinvestitionen in Höhe von 80 000 Euro. Die Schule soll eine Außenleiter bekommen, wie der Bürgermeister informierte.

Genügend Löschmittel für den Erstangriff

„Für Einsätze, für die laut Gefährdungseinstufung ein hohes Risiko besteht, ist die Freiwillige Feuerwehr Neubukow ausreichend ausgestattet“, heißt es außerdem im Fazit der Brandschutzbedarfsplanung. Mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20/16) und dem Löschgruppenfahrzeug ( LF 16/12) stünden in der Schliemannstadt Fahrzeuge zur Verfügung, die mit jeweils circa 2000 Litern Wasser genügend Löschmittel für den Erstangriff bei Bränden mitführen würden. „Mit je einer Gruppe als Besatzung können genügend Kräfte an die Einsatzstelle gebracht werden, um die Gefahrenlage mit der mindestens empfohlenen Personalstärke abarbeiten zu können.“

Wie Roland Dethloff hervorhob, sei die Tageseinsatzbereitschaft in Neubukow insbesondere durch die im Brandschutz gut ausgebildeten Mitarbeiter des Bauhofes – der Wehrführer ist hier auch der Leiter – gewährleistet.

In den Jahren von 2015 bis 2019 wären durch den ehrenamtlichen Einsatz aller Kameradinnen und Kameraden im Schnitt bei 88 Prozent der Alarmierungen die Zielgrößen in Sachen Hilfsfrist und Funktionsstärke eingehalten worden. Dieser „Zielerreichungsgrad“ wurde nun in der Planung generell auf 80 Prozent festgelegt.

Von Thomas Hoppe