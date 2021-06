Kröpelin

Kirchenuhrgeläut untermalte am Mittwochnachmittag die feierlichen Worte des Wirtschaftsdezernenten des Landkreises, Romuald Bittl, im Kröpeliner Rathaus: „Unterm Strich brauchen wir tatsächlich flächendeckend Breitband. Und viele Bereiche in unserem Landkreis könnten einfach nicht erschlossen werden ohne die Fördermittel.“ Deshalb waren für die beiden letzten der insgesamt 16 Breitbandausbau-Projektgebiete im Kreis – mit insgesamt rund 2800 förderfähigen Haushalten – im Frühjahr die Zuwendungsverträge in Höhe von rund 46 Millionen Euro (30 Mio. vom Bund, 11 vom Land und knapp 5 Mio. Eigenanteil) vom Kreis und der Wemag-Tochter Wemacom unterzeichnet worden. Gestern folgte nun der symbolische Startschuss für den Ausbau mit Glasfaserleitungen.

Diese müssten nun Furche für Furche in den Boden gebracht werden, wie dazu der Infrastrukturminister von MV, Christian Pegel, sagte. Der SPD-Politiker erinnerte daran, dass in beiden Projektgebieten eine private Firma beim Ausbau einstieg, wo es sich für das Unternehmen rechnete.

Mittelständler kümmern sich um Daseinsvorsorge

„Das was übrig blieb, reichte dann selbst für den geförderten Ausbau nicht so einfach. Daher brauchten wir einen Anlauf mehr.“ Dass der jetzt gelungen sei, sei auch ein tolles Ergebnis „von ganz engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Kreis“ sowie von Mittelständlern, die immer Daseinsvorsorge gemacht hätten.

Und der Minister bat den Kreis: „Lasst nicht nach“, denn es gebe jetzt ein neues Förderprogramm, wonach man mehr fördern dürfe als vor einem Vierteljahr. Auch jene Bürgerinnen und Bürger, „die jetzt vielleicht frustriert aufgucken“, sollen schließlich auch noch erfasst werden. Denn zum bisherigen Förderprogramm gehören ja auch die beiden Ausschlusskriterien für einen geförderten Anschluss: Wer bereits 30 Mbit pro Sekunde empfangen kann, durfte nicht gefördert werden, wie auch jene, die unter 30 liegen und wo die Telekommunikationsunternehmen ihren Kunden bereits eine Erhöhung versprochen hatten. „Da, wo wir dürfen, machen wir was mit dem Fördergeld – die nächsten Schritte geben wir Gas, wenn es geht“, sagte dazu der Minister.

Wemacom-Geschäftsführer Volker Buck sagte: „Wir haben uns für beide Cluster auf einen Fertigstellungstermin in 30 Monaten geeinigt.“ Wer sich während der Planungsphase für einen Anschluss in Kombination mit einem Internet- oder Telefonvertrag mit mindestens 24 Monaten Laufzeit entscheide, bekomme den Glasfaseranschluss an seinem Haus bis zu einer Länge von fünfzehn Metern kostenfrei bereitgestellt, wie Wemag-Vertriebsleiter Michael Hillmann ergänzte. Die förderfähigen Haushalte sollen Ende August alle Informationen sowie die notwendigen Vertragsunterlagen per Post erhalten, teilte die Firma weiter mit.

Zu den beiden Projektgebieten gehören laut Breitlandnet.de Kröpelin, Bastorf, Reddelich, Retschow, Steffenshagen, Wittenbeck sowie Bartenshagen-Parkentin, Hohenfelde, Kritzmow, Lambrechtshagen, Stäbelow und Ziesendorf.

Von Thomas Hoppe