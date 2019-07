Rund 250 Millionen Euro aus Mitteln des Bundes, des Landes und der Kommunen sind für das größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte des Landkreises Rostock eingeworben worden. Der öffentlich geförderte Breitbandausbau wird in den nächsten Jahren in 16 Projektgebieten erfolgen. Rund 2360 Kilometer Tiefbau, 137 Kilometer oberirdische Leitungen und die Verlegung von insgesamt rund 11 000 Kilometer Glasfaser sind dafür notwendig. Umgesetzt werden die Maßnahmen von mehreren Unternehmen. Neben der Telekom Deutschland GmbH (zehn Ausbaugebiete) ist das die Landwerke Breitband M-V GmbH (vier Projektregionen). Die Wemacom Breitband GmbH (zwei Projekte) hat ihr Angebot nun zurückgezogen.In den ersten drei Projektgebieten Amt Tessin, Amt Bützow-Land und Carbäk/Rostocker Heide sollen mehr als 9000 Privathaushalte, Unternehmen und Institutionen ans schnelle Netz gebracht werden. In Tessin hat die Telekom, die größte Auftragnehmerin, am 2. Mai 2019 mit dem Netzausbau begonnen.Die Fördersummen in den Projektgebieten des Landkreises bewegen sich zwischen 5,4 und rund 24 Millionen Euro. Die höchste Förderung wird für das Projektgebiet LRO23-01 eingesetzt, das 18 Gemeinden im ländlichen Raum in den Ämtern Güstrow-Land, Schwaan und Laage mit Glasfaseranschlüssen versorgen wird.