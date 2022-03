Rostock

Er war da um zu helfen, als 1992 in Lichtenhagen Häuser brannten. Er unterstützte die Anführer der friedlichen Revolution in Rostock, die um 1989 die politsche Wende in Deutschland anstießen. Er organisierte den Kirchentag in Mecklenburg-Vorpommern und spirituelle Angebote rund im den G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm. Für sein Engagement und für den anhaltenden Einsatz für die Entwicklung der Hansestadt Rostock ist Arvid Schnauer mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.

„Es ist eine gewisse Genugtuung für die viele Arbeit“, sagt der Pastor in Rente über die Ehrung. Seit 1961 wirkte der am 21. Oktober 1937 in Schwerin geborene Schnauer nach seinem Theologiestudium in Blankenhagen und ab 1974 in der Rostocker Südstadt. Gemeinsam mit seiner Frau, die ebenfalls Pastorin war, begann er 1983 eine evangelische Kirchengemeinde im Stadtteil Groß Klein aufzubauen.

Gerechtigkeitsausschuss arbeitete DDR-Geschichte auf

Der Hauptgrund für die Auszeichnung aber sei wohl sein Wirken im Gerechtigkeitsausschuss, sagt Schnauer. Zu dessen Mitglied wurde er 1989 als kirchlicher Vertreter berufen, führte ihn ab 1990 als Vorsitzender auch an. Der Ausschuss kümmerte sich nach der Wende um die Rehabilitierung von DDR-Bürgern und die Aufarbeitung von Unrecht, das Menschen im damaligen Sozialstaat zugefügt wurde. Er wurde 1994 aufgelöst – zum Missfallen des ehemaligen Pastors.

„Wir haben jede Woche in dem Ausschuss gesessen und versucht, Menschen zu helfen. Einiges konnten wir auch erreichen“, sagt Schnauer, darunter die Ausstattung von mehr als 100 Seeleuten mit Bargeld, als diese nach Auflösung des Staates nicht mit Unterstützung zu rechnen brauchten.

„Wir müssen den Menschen zeigen, was in der Wendezeit gelaufen ist“, so Schnauer, der unter dem Titel „DDR-Unrecht wiedergutmachen – neues Unrecht aufdecken“ eine umfassende wissenschaftliche Dokumentation über den Machtmissbrauch durch Funktionäre des Staates veröffentlicht hat.

Friedensgebete als Zeichen der Revolution

Die friedliche Revolution und die Arbeit im Gerechtigkeitsausschuss – „das war die Zeit meines Lebens“, sagt Schnauer. Währenddessen organisierte er mit Dietlind Glüer, Henry Lohse, Änne Lange, Johann Georg Jäger und Ex-Bundespräsidenten Joachim Gauck Friedensgebete und Fürbittandachten in Rostock. Mit seiner Frau Jutta sorgte er jeden Donnerstag für Friedensgebete in der Kirchgemeinde Groß Klein.

Der Rostocker Arvid Schnauer hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Quelle: Ove Arscholl

Heute würde nicht mehr genug getan, um das Geschehene aufzuarbeiten, so der 84-jährige Theologe. Er würde sich wünschen, dass die AG Gedenken – ein Arbeitskreis zur Errinnerung an die rassistischen Ausschreitungen um das Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen 1992 – mehr Präsenz zeigen würde, so wie er damals.

„Mich rief ein Freund aus Hamburg an und fragte: Was ist denn da los bei euch?“, erinnert sich Schnauer. Sofort hätten seine Frau und er sich auf den Weg gemacht, um zu helfen. Die Pastoren organisierten Schweigemarsch und Andacht mit dem Slogan „Zündet Kerzen an und keine Häuser“. Die Vorfälle jähren sich im August 2022 bereits zum 30. Mal.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Trotz Corona müssen wir erinnern und dokumentieren, was passiert ist. Das Dokumentieren ist so unglaublich wichtig“, so der Preisträger. Und das Berichten. Das will Schnauer am 9. November in der Volkshochschule, über den Unrechtsstaat DDR. Auch das sei eine große Ehre für ihn. Dass er dort an diesem Tag sprechen dürfe.

Wegen der Pandemie kam der Orden nur per Post

Seinen Orden hat Schnauer in dieser Woche ganz unspektakulär per Post bekommen. „Das fand ich nun nicht so spannend“, sagt er. Normalerweise überreicht der Bundespräsident den Geehrten ihre Auszeichnung bei einem Festakt persönlich oder wird durch den oder die Ministerpräsidentin des jeweiligen Landes vertreten. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Orden jedoch verschickt werden, erklärte Marita Moritz, Sprecherin der Staatskanzlei MV.

Was ist der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland? Der Verdienstorden wird für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen verliehen. Er ist die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Mit seinen Ordensverleihungen möchte der Bundespräsident die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf hervorragende Leistungen lenken, denen er für das Gemeinwesen besondere Bedeutung beimisst. Es gibt acht verschiedene Stufen des Verdienstordens. Als Erstauszeichnung werden die Verdienstmedaille oder das Verdienstkreuz am Bande verliehen. Als weitere Ausführungen folgen das Verdienstkreuz 1. Klasse, das Große Verdienstkreuz, das Große Verdienstkreuz mit Stern, das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband, das Großkreuz und die Sonderstufe des Großkreuzes. 15 735 Personen wurden von 2011 bis 2021 mit einem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet, also durchschnittlich etwa 1500 pro Jahr. In 2021 waren es zuletzt 1111 Menschen, davon 728 Männer und 383 Frauen. Auch in den vergangenen zehn Jahren gingen etwa zwei Drittel der Auszeichnungen an Männer und etwa ein Drittel an Frauen – Tendenz leicht steigend. Vorschläge für potentielle Ordensträger kann jeder an die Staatskanzlei des Bundeslandes richten, in dem der Auszuzeichnende wohnt. Wer seine eigene Auszeichnung anregt, kann nach den ordensrechtlichen Vorschriften nicht mit einer Verleihung rechnen. Auch kann der Verdienstorden in der Regel nicht posthum verliehen werden.

Ebenfalls geehrt wurden in diesem Jahr der Rostocker Historiker Prof. Ralph Schattkowski für sein Engagement für die deutsch-polnischen Beziehungen, Bodo Clemens, der sich auf Rügen für die Schaffung von Kneipp-Kurorten und -Kindergärten verantwortlich zeigte, und Friedhelm Hein aus Anklam für sein Wirken in der Entwicklungshilfe in Afrika.

Von Katrin Zimmer