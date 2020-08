In der Alten Vogtei auf dem Klostergelände präsentierte sich von Donnerstag bis Sonnabend der Küstenmarkt „Kiek In“. Die Händler hatten auf mehr Gäste gehofft. Der Inner Wheel Club Heiligendamm verkaufte Selbstgemachtes für einen guten Zweck.

Wenig Zulauf für Küstenmarkt in Bad Doberan