Kühlungsborn

Ulrich Groß ist passionierter Segler. Dass er in diesem Jahr auf die Hilfe der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) angewiesen sein würde, hätte der Warnemünder wahrscheinlich nicht erwartet. Der 64-Jährige hatte auf einem Segeltörn Ende Oktober einen Herzinfarkt erlitten.

„Er muss viele Schutzengel um sich gehabt haben“, sagt Rainer Kulack, Vormann der Kühlungsborner Seenotretter, die zu ihm ausgerückt waren. Dass er den Geretteten noch mal wiedersieht, hätte er nicht gedacht. Doch vor kurzem brachte Ulrich Groß ein Präsentkorb als Dankeschön vorbei. „Das hat mich schon berührt, dass sich Herr Groß für seine Rettung bedankte“, sagte Rainer Kulack.

Anzeige

Rechtzeitig im Krankenhaus

Bei der Rettung von Ulrich Groß sei alles nahtlos verlaufen, „so dass keine Zeit verloren ging und er noch rechtzeitig ins Krankenhaus geflogen werden konnte.“ Es herrschte ruhiges Wetter, der Notarzt war sofort einsatzbereit und auf den Rettungshubschrauber musste die Mannschaft nicht lange warten. „Ich ernähre mich gesund, mache viel Sport und hatte keine Vorzeichen“, so der 64 Jahre alte Groß. „Nach dem Krankenhaus kam ich in die Rehaklinik in Graal-Müritz und wollte mich als Erstes, wenn ich wieder draußen bin, bedanken.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kulack war sichtlich ergriffen, auch nach 50 Jahren im Dienst der DGzRS. „Solch ein Dank ist für uns besonders wertvoll. Zeigt er doch, dass wir unsere Arbeit richtig machen.“

Weniger Rettungseinsätze 2020

Es war sein schwerster Rettungsfall in diesem so eigenwilligen Jahr. „Wir hatten wegen Corona und der verkürzten Saison mit 21 weniger Einsätze als sonst“, machte er klar. Normalerweise muss die Mannschaft mit der „Konrad-Otto“ im Schnitt bis zu 60-mal zur Rettung raus. „Erstaunlicherweise haben sich die meisten Wassersportler recht vernünftig verhalten“, stellte Kulack fest.

Lesen Sie auch: Edeka-Kunden unterstützen Seenotretter in Kühlungsborn

Angler würden immer wieder abgetrieben, oder sie unterschätzten das Wetter. „Mittlerweile ändert sich das Wetter weitaus schneller als früher. Ich vermute, das liegt am Klimawandel. Früher sah man eine Wetterfront kommen und konnte noch relativ bedacht handeln. Jetzt ist plötzlich ein Sturm da, wo es vorher noch ruhig war.“

Mehr Rettungsmanöver wegen Motorschäden

Schäden, wie am Motor von Segelbooten, seien jedoch noch weit häufiger der Grund, die Seenotretter zu rufen. „Auf der Straße kommt der ADAC, auf See wir“, so Kulack mit einem Schmunzeln. Solche Rettungsmanöver hätten zugenommen. „Ich vermute, das liegt bei einigen auch daran, dass die Boote nicht richtig gewartet werden. Da kümmern sich die Segler nach Saisonende nicht um Wartungen und meinen, das werden sie im Frühjahr machen. Doch wenn dann die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, haben sie das vergessen“, meinte er. „Oft kann das anhand der Schäden auch nachvollzogen werden.“

Schraubverbindungen sind verrostet, der Tank versottet, so etwas sehen die Seenotretter nicht selten. Die DGzRS wird durch Spenden finanziert. „Da kann ich nur allen danken, denn es wird trotz der schwierigen Lage für uns gespendet“, machte er klar. „Wir haben viele Kosten. Neben den Einsatzbooten und dem Team unter anderem auch Brennstoff. Da kommt schon was zusammen.“ Davon abgesehen dürfen die Boote auch nicht brachliegen, weil sie dadurch Schaden nehmen könnten.

„Es ist wirklich toll, dass die Leute uns auch in diesen Zeiten die Treue halten, das kann man nicht oft genug sagen“, betonte der Kühlungsborner. „Das zeigt, dass unsere Aufgabe wichtig ist.“

Kaum Vereinsleben 2020

Das Vereinsleben allerdings bliebe auch bei ihnen durch Corona auf der Strecke. „Es ist wichtiger, dass wir einsatzfähig sind. Deshalb sind Sitzungen auf ein Minimum beschränkt, sehr kurz und nur in kleinem Rahmen.“ An insgesamt 56 Stationen und in 60 Einheiten mit an die 1000 Seenotrettern, davon um die 800 Freiwillige auf der Ost- und Nordsee sichert die DGzRS die Gewässer und steht in Notfällen für Hilfe bereit. Die Dienstzeit beträgt 14 Tage an Bord, dann wird gewechselt.

„Wir arbeiten oft mit der Feuerwehr zusammen und schätzen die gute Zusammenarbeit mit dem Wehrleiter und den Kameraden in Kühlungsborn“, so Rainer Kulack. „So konnten wir jetzt gemeinsam eine Ausbildung absolvieren, wo es um Funktechnik geht. Landseitig sind wir auf die Hilfe der Feuerwehr angewiesen und alle müssen wissen, wie in einem Notfall der Funkkontakt zu absolvieren ist.“

Von Sabine Hügelland