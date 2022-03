Rerik

Kommen die Kunden noch täglich zum Bäcker, um sich frische Brötchen zu kaufen? Diese Frage müssen sich Michael Graf und Antje Bredow von der Bäckerei Graf in Rerik künftig stellen, wenn sie ihre Preise erhöhen. Denn auch sie bekommen die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zu spüren. „Die Mehlpreise sind um das Doppelte gestiegen“, sagt Bredow.

Dass alles teurer wird, sei aber nichts Neues. Schon im Januar haben die Inhaber der Bäckerei Graf mitbekommen, dass die Rohstoffpreise erhöht werden. Ab Mai komme die nächste Erhöhung. Das wissen die beiden bereits und machen sich daher Gedanken darüber, die Kosten auf die Kunden umzulegen. „Man will ja weiter produzieren“, sagt Bredow. Bei den Preiserhöhungen fragen sie sich allerdings immer, ob die Menschen dann noch bei ihnen einkaufen würden. Als die Kosten im Oktober gestiegen seien, habe die Bäckerei diese Erhöhung nicht an die Kunden weitergegeben. Doch nun bleibe ihnen nichts anderes übrig.

Preiserhöhung bei Bäckerei Graf ab Ende April

Wie viel teurer es beim Bäcker künftig wird, können sie aber noch nicht sagen. Zwischen fünf Cent bis einen Euro sei aber alles möglich. Fest steht: „Es wird eine Preiserhöhung in den Bäckereien geben, aber man muss es als Verbraucher auch verschmerzen können“, so Bredow. Sie habe schon mit der Kundschaft darüber gesprochen. Sie würden Verständnis zeigen. „Zieht man die Preise aber zu sehr hoch, kommen die Menschen vielleicht seltener.“ Ein Mittelweg müsse gefunden werden. Die Bäckerei Graf hat vom 10. bis 24. April Betriebsferien. Danach werden die Preise wahrscheinlich erhöht, so Bredow.

Eine Knappheit an Mehl bestehe aktuell aber noch nicht. Die Bäckerei, die auch einen Standort in Kröpelin hat, bekomme noch ihre Lieferungen. „Mal gucken, wie lange noch.“ Alle zwei Wochen erhalten sie drei Tonnen Mehl. Darunter Roggen, Weizenmehl und Schrotkörner. Wie viel sie künftig bekommen, hänge von der Mühle ab, die sie beliefert. Sollte es zu einem Engpass kommen, gebe es aber Alternativen. „Dann muss sich der Kunde umstellen und kann nicht mehr die Weizenbrötchen kaufen, sondern Dinkelprodukte“, meint Bredow. Im Moment sei das aber noch nicht der Fall.

Sie sieht noch einen weiteren Faktor, der zum Problem werden könnte. „Man muss auch sehen, wie es mit den Spritpreisen weitergeht und wann bei den Lieferanten die Grenze erreicht ist, dass sie nicht mehr fahren. Wie lange macht das Unternehmen das noch mit?“ Die Möglichkeit, sich zu bevorraten, gebe es nicht. „Wir können nur eine bestimmte Anzahl bestellen, mehr geht nicht“, sagt Bredow.

Kleine Unternehmen auf Mehl im Supermarkt angewiesen

Im Edeka in Kühlungsborn gebe es ebenfalls noch genügend Mehllieferungen. „Wir bekommen noch alles“, sagt Inhaber Mario Hoffmann. Wer allerdings mehr als ein oder zwei Packungen Mehl benötigt, könnte schon Probleme bekommen. Doch kleinere Unternehmen sind auf den Einkauf im Supermarkt angewiesen. „Ich musste in vier verschiedene Läden fahren, um acht Packungen Mehl zu bekommen“, erzählt Kristin Schröter von der Alten Büdnerei in Kühlungsborn. Sie backt für ihre Gäste frischen Kuchen und benötigt daher größere Mengen Mehl. Ihr Café sei aber zu klein, um dieses bei Großmärkten zu bestellen.

„Kein Tag ohne Preiserhöhung“

Preiserhöhungen könnten künftig auch die Kunden im Kaffeehaus Röntgen, das in Steffenshagen produziert, treffen. Inhaber Frank Röntgen sei derzeit dabei, seine Preise neu zu kalkulieren. Zwar seien die Cafés zu 95 Prozent eine reine Konditorei und haben damit nur peripher mit Mehllieferungen zu tun, aber es gehe schließlich um mehr, wie Röntgen erklärt.

„Es vergeht kein Tag, an dem wir keine Preiserhöhung reinbekommen“, sagt er. Denn auch Dienstleister erhöhen ihre Preise. Die Rohstoffpreise seien um 30 Prozent gestiegen. Die Energiepreise um etwa 40 Prozent und auch die Mitarbeiterlöhne wurden erhöht. Über Letzteres freue er sich zwar, dennoch müsse er sehen, wie er als Unternehmer damit umgehe. „Eine Preissteigerung gibt es gegenwärtig noch nicht, aber wir werden auf der Basis der Kalkulation die Preise anpassen“, so Röntgen.

Von Gina Henning