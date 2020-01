Werden Kühlungsborn und Bad Doberan Modellregion für den Tourismus?

Rostock

Fachkräftemangel, marode Radwege und die Finanzierung von Tourismus sind die Themen, mit denen sich die Ostseebäder an Mecklenburgs Küste auch in diesem Jahr auseinandersetzen müssen. Zwischen Graal-Müritz und Boltenhagen sind die Ostseebäder im Verband Mecklenburgische Ostseebäder Mitglied. Geschäftsführerin Anett Bierholz spricht im OZ-Interview unter anderem über die Möglichkeit einer Modellregion zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan, die neue Konzepte testet.

Wie war das Tourismusjahr 2019 für die Mecklenburgischen Ostseebäder?

Im Vergleich zu 2018 hatten wir bei den Übernachtungszahlen ein ganz leichtes Wachstum. Das ist auch in Ordnung so. Wir haben die Wachstumsgrenze erreicht. Jetzt geht es um die Qualität in den Orten, der Herbergungsbetriebe und der Infrastruktur.

Bei der Infrastruktur sind immer wieder Radwege im Gespräch, in die investiert werden muss...

Das Thema Radwege ist nach wie vor eine große Aufgabe, die uns 2019 beschäftigt hat und uns weiter beschäftigen wird. Unser Aushängeschild, der Ostseeküstenradweg, hat nach wie vor seine Schwachstellen bis hin zu Problemstellen, wenn ich an das Teilstück Nienhagen–Börgerende denke oder wie es hinter Kühlungsborn Richtung Meschendorf weitergeht.

Was können Sie als Verband da tun?

Wir begleiten die zuständigen Ämter und Gemeinden in den Gesprächen mit dem Verkehrsministerium und dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Aber es ist auch immer wieder eine Patt-Situation. Es gibt verschiedene Interessenlagen, die zum Zustand führen, wie er gerade vorherrscht.

Beschweren sich die Urlauber bei Ihnen über den Zustand der Radwege?

Ja. Es ist kein Geheimnis, dass wir aus einer führenden Position im Bereich Radtourismus auf Platz sieben in Deutschland gefallen sind. Wenn da jetzt nicht eine Kehrtwende entsteht, wird es noch dramatischer werden. Schön ist, dass das Land Mittel zur Verfügung gestellt hat, um die überregionalen Fernradwege wieder instand zu setzen. Aber das reicht bei Weitem nicht.

Der Ostseeküstenradweg ist durch Sturm und Hochwasser zwischen Nienhagen und Börgerende und in Meschendorf bei Rerik abgebrochen. Fehlende Grundstücke und weitere Küstenabtragungen sind Gründe, warum nicht wenige Meter von der Abbruchstelle in einen Neubau investiert wird. Muss man vielleicht Abschied nehmen vom küstennahen Radweg?

Das kommt in den Gesprächen immer wieder auf. Das ist als Touristiker bedauerlich, aber ich denke, wir werden Alternativen suchen müssen.

Nicht nur die Radwege sind weiterhin ein Problem, auch die Suche nach Fachkräften.

Das beschäftigt uns nach wie vor. Wir hatten auf der Insel Poel einen Fall, da hat ein Restaurant zugemacht, weil keine Arbeitskräfte zu finden sind. Das ist ein Einzelfall, aber viele Dinge beginnen mit Einzelfällen und keiner hat eine Lösung für das akute Fachkräfteproblem. Wir haben festgestellt, dass es nicht nur von der richtigen Bezahlung abhängt. Bezahlbarer Wohnraum muss auch da sein. In den nächsten Jahren wird entscheidend sein, wie sich eine Region am Markt positionieren wird. Wir haben im Vergleich zu Schleswig-Holstein mit Blick auf Qualität, Innovation und Neuinvestition einen Nachholbedarf. Wir gucken da seit mehreren Jahren hinterher.

Der Verband hat sich als Schwerpunkt für dieses Jahr die Erarbeitung einer Tourismusstrategie 2025 gesetzt. Was steckt dahinter?

Wir sind als Verband ein erfolgreich agierender Marketingverband. Wir machen Marketing und Kommunikation für unsere Mitglieder, für die Region Mecklenburgische Ostseeküste. Da stellt sich die Frage, ist das noch angemessen oder müssen wir eher in den Bereich Management gehen, Qualität und Infrastruktur entwickeln, das Problem Fachkräfte angehen. Und weil wir an dieser Schwelle stehen und uns die Landestourismuskonzeption auch neue Aufgaben zuschreibt, müssen wir uns damit beschäftigen. Hinterfragen, evaluieren, analysieren und mit der Region zusammen überlegen, was soll der VMO zukünftig leisten. Ende 2020 wollen wir die Strategie vorliegen haben.

Was steht dieses Jahr noch auf der Agenda?

Wir vertreten den Landkreis Nordwestmecklenburg in der Metropolregion Hamburg im Fachbereich Tourismus und wir werden ab 1. März für die gesamte Metropolregion das Projekt „ Metropolregion Hamburg – gemeinsam international“ umsetzen. Es ist auf drei Jahre angelegt.

Dann wird rund um Hamburg mehr Werbung für Nordwestmecklenburg gemacht?

Nein. Wir machen in der Metropolregion die Mitarbeiter der Tourismusbranche, aber auch den Einzelhandel fit für den internationalen Markt. Es geht um die Entwicklung von Sprachkompetenzen, es geht darum, kulturelle Kompetenzen zu vermitteln. Was erwartet ein Gast, der aus Dänemark oder Holland kommt? Es geht darum, einfach Dinge ins Bewusstsein zu rücken: Nur Barzahlung im Jahr 2020 ist nicht „up to date“. Der internationale Markt ist ein Wachstumsmarkt, aber wir sind international noch nicht gut aufgestellt.

Woran liegt das?

Die Erschließung dieses Marktes ist kaum machbar für den Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, weil die Mittel für Marketing und Kommunikation im Vergleich zu anderen Bundesländern gering sind. Da muss ich den Fokus auf bestimmte Märkte setzen und kann nicht breit streuen. Baden-Württemberg hat den Etat für Marketing und Kommunikation um 10 Millionen auf 15 Millionen Euro erhöht. Wir reden hier über ein bisschen mehr als drei Millionen Euro für ein ganzes Land.

2019 wurde auch immer wieder über die Finanzierung des Tourismus diskutiert. Wird die Kurtaxe abgeschafft, sollen Firmen einen extra Beitrag zahlen, wie ist da die Lösung?

Was zur Lösung beitragen wird, ist die Initiative des Wirtschaftsministeriums, Modellregionen auszurufen. Innerhalb von zwei Jahren sollen in sechs Regionen in MV Konzepte entwickelt und ausprobiert werden. Zum Beispiel gibt es jetzt keine Anerkennung der Kurkarte in den Nachbargemeinden, weil das rechtlich gar nicht möglich ist. Dafür müssten zum Beispiel die Satzungen der Gemeinden angeglichen werden. Es geht zudem um die Problematik der Finanzierung touristischer Infrastruktur.

Was meinen Sie damit genau?

Kühlungsborn und Heiligendamm sind prädikatisierte Orte, über die Kurabgabe wird in die touristische Infrastruktur wie Radwege investiert. Dazwischen liegt Wittenbeck, touristisch mit hoher Relevanz, das keinerlei Einnahmemöglichkeiten hat. Im Rahmen dieses zweijährigen Projektes kann versucht werden, Mechanismen zu entwickeln, die vielleicht eine Tourismusregion schaffen und solche Orte in die Lage versetzen, eine Kurabgabe zu erheben. Es gibt Gespräche, dass man sich mit Kühlungsborn, Bad Doberan und den umliegenden Gemeinden als Modellregion bewirbt.

