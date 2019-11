Werk im Roten Pavillon in Bad Doberan ist Schutzpatronin der Frauen gewidmet

Bad Doberan

Ein blutrotes Kleid erhebt sich aus der Erde in den Himmel hinein, so scheint es. In der neuen Ausstellung des Kunstvereins Roter Pavillon gibt es nur ein Exponat zu sehen. Es benötigt keine weiteren Stücke, das Kleid steht für sich. Nur zur Eröffnung konnte es im Haus besichtigt werden, denn die Wintergalerie bleibt geschlossen. Galeriebesucher müssen sich also ans Fenster stellen und hindurchblicken. Das soll der Installation einen geheimnisvollen Charakter verleihen.

„Artemis“ nannte die Künstlerin ihr Werk, das mittig im Roten Pavillon hängt und auf dem Fußboden endet. Monika Ortmann schuf im Laufe ihrer Karriere rund 30 Kleider. Zwei davon hängen im Frauenmuseum Bonn und im Centro de Art Contemporary Wifredo Lam in Havanna. „Artemis ist die griechische Göttin der Jagd, des Waldes, der Geburt, des Mondes und vor allem, und das war mir besonders wichtig, die Schutzpatronin der Frauen und Kinder“, so die Künstlerin.

Rot als Zeichen der Liebe und Macht

Artemis zählt zu den zwölf wichtigsten Gottheiten der griechischen Mythologie. In das Kleid aus bemalter Leinwand ist ein Pfeil gearbeitet, den Monika Ortmann durch das Zusammendrehen und Nähen zweier Stoffbahnen und einer pfeilähnlichen Öffnung symbolisiert. Sie bestrich den schweren Stoff, der sonst auf Keilrahmen gespannt und als Mal-Untergrund genutzt wird, in Schwarz, das dann in kräftiges Rot übergeht. „Rot ist nicht nur ein Zeichen der Liebe und des lebensspendenden Blutes, Rot symbolisiert Kraft und ist eine machtvolle Farbe von Königen“, sagt sie.

Das Kleid drapierte Monika Ortmann so, dass sich der Stoff wellenförmig vom Fußboden in Richtung Decke erhebt; aufgespannt auf ein bogenförmiges Objekt, um so Artemis – Pfeil und Bogen sind die Insignien der Göttin – gerecht zu werden.

Installationen aus Papier, die wie Wollknäule wirken

Monika Ortmann beschäftigt sich schon viele Jahre mit Artemis – mit der Kraft dieser für sie so wichtigen Göttin. Die Künstlerin lebt in Wittenhagen in Vorpommern, stammt ursprünglich aus Bochum. Sie studierte Kunst und visuelle Kommunikation in Berlin und Dortmund sowie Fotografie bei Pan Walther. 1979 gründete sie die Galerie Klecks, die sie bis 2002 leitete. Monika Ortmann ist nicht nur wegen der Artemiskleider bekannt, sondern auch für ihre Installationen aus Papier und Strumpfhosenmaterial.

Letzteres hätte ebenfalls sehr gut in die kleine Galerie im Herzen Doberans gepasst, doch „ich müsste sie antackern – das geht hier an den Wänden nicht“. Die eingefärbten Strumpfhosen werden unter ihren Händen zu spannend inszenierten, gespinstartigen Gebilden – manchmal wirken sie wie Wesen einer fremden Welt. Wie ein Tanztheater schwingen die Gebilde nach in alle Richtungen.

Äußerst kreativ sind auch ihre Papierinstallationen, die sie wie riesige Wollknäule aufbaut. „Ich fahre in Deutschland kreuz und quer mit der Bahn und lese viel. Das Papier zerreiße ich dann und verdrehe es ineinander zu Schnüren, die große Knäule ergeben“, erklärt sie. Briefe, Zeitungen – Papier ist bei ihr nicht sicher – alles wird zur Kunst. „Ich brauche dafür viel Platz. Jetzt lebe ich in einer alten Schule und habe dafür einen Raum frei“, sagt sie.

Schau dauert bis 25. Januar 2020

Früher besaß Monika Ortmann mehrere Ateliers für ihre Arbeit, für die sie etliche Kunstpreise erhielt. „Der Rote Pavillon ist ein wirklich toller Raum“, sagt sie. „Das Kleid ist eine meiner älteren Arbeiten und war Teil einer Wanderausstellung. Ich kann mir gut auch andere meiner Installationen hier vorstellen.“ Das rote Kleid „Artemis“ verbleibt bis zum 25. Januar 2020 im Haus.

Von Sabine Hügelland