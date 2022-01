Werner Hans Schmidt entwarf die Briefmarke für Heinrich Schliemann

Neubukow

Eine Karte von Troja und der Umgebung sowie ein Porträt des Archäologen Heinrich Schliemann zieren die neue Briefmarke, die zum 200. Geburtstag des berühmten Neubukower erschienen ist. „Das Bundesfinanzministerium verschickt Einladungen zu einem Wettbewerb“, erzählt Grafiker Werner Hans Schmidt. Dann gebe es immer so zwischen sechs und acht Konkurrenten, die daran teilnehmen. Diese Ideen würden dann von dem Kunstbeirat des Bundesfinanzministeriums gekürt, erklärt Schmidt.

Bei dem Wettbewerb um die Gestaltung der Briefmarke anlässlich des Geburtstages von Heinrich Schliemann hat sich Werner Hans Schmidt mit seiner Idee durchgesetzt. Er ist längst kein Unbekannter unter Briefmarken-Liebhabern.

Die Gestaltung des Postwertzeichens übernahm der Frankfurter Grafiker Werner Hans Schmidt. Quelle: Porträt: © picture alliance / Bildagentur-online/Sunny Celeste Landkarte: © Universitätsbibliothek Heidelberg, C 3081, Seite: z_4a

Studium in Nürnberg

Schmidt studierte angewandte Grafik an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Er wurde Meisterschüler von Professor Karl Hans Walter, der selbst viele Briefmarken gestaltete. Noch während des Studiums nahm Schmidt erstmals an einem Gestaltungswettbewerb für eine Briefmarke teil. Damals sollte eine Briefmarken-Serie zu den Olympischen Spielen 1972 entstehen. Seine Entwürfe wurden umgesetzt. „Plötzlich waren meine Ideen auf Millionen von Briefen und Paketen in der Welt unterwegs. Ich war natürlich sehr stolz“, sagte Schmidt. In den Siebzigerjahren zog er nach Frankfurt am Main.

Nach seinem Studium gestaltete Schmidt lange keine Briefmarken. Da er als Berufseinsteiger Praxis in der Arbeitswelt und in Werbeagenturen sammeln wollte. Ende der neunziger Jahre fragte sich Schmidt schließlich: „Warum machst du eigentlich keine Briefmarken mehr?“ Denn Briefmarken seien für ihn kleine Wertpapiere.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Herausforderung bei der Gestaltung einer Briefmarke sei jedes Mal das kleine Format, das Reduktion und Konzentration verlange. Wie lange ein Prozess von der Idee bis zum endgültigen Design des Postwertzeichens dauere, sei sehr unterschiedlich. „Unter bestimmten Umständen muss man lange recherchieren oder sich mit Fachleuten unterhalten, um das richtige Design zu finden“, erläuterte der 77-Jährige.

Karte aus einem Werk der Universitätsbibliothek Heidelberg

Doch im Falle der Schliemann-Marke sei die Recherche nicht sonderlich aufwendig gewesen. „Die Idee war recht schnell da. Ich wollte gerne zeigen, wo genau sich der Ort befindet, an dem die Ausgrabungen stattgefunden haben“, erzählte Schmidt. In einem historischen Werk, welches in der Universitätsbibliothek in Heidelberg liegt, sei er fündig geworden. „Dort war die Karte in einem Werk mit 800 Seiten“, sagte Schmidt. Die Mühe habe er sich gemacht. „Viele wissen gar nicht, dass die Ausgrabungsstätte und das Lager von Schliemann in der nordöstlichen Türkei lagen.“

Das Porträt Schliemanns habe sich dann angeboten, so der Künstler. „Ich hatte Glück, dass ich dieses Porträt gefunden habe“, sagte Schmidt. Gedruckt wurde die Briefmarke von einer holländischen Druckerei. Denn die Karte ist im Offsetdruck entstanden, doch das Porträt ist ein Stichtiefdruck. „Das ist eine Firma, die sich spezialisiert hat. Diese Art des Drucks wird in Deutschland gar nicht mehr angeboten.“, erklärte Schmidt. Doch er habe diese Technik genutzt, um das Bild an historischen Vorlagen anzulehnen.

Briefmarken seien außerhalb seines Design-Studios in Frankfurt am Main für Werner Hans Schmidt kein großes Thema. „Wegen des Berufes schaue ich mich um“, sagte er. Als Heranwachsender interessierte er sich für Postwertzeichen. „Ich habe auch einen uralten Michel-Katalog, aber das spielt im Wert alles keine Rolle.“

Bei all den Marken, für die Hans Werner Schmidt inzwischen die Gestaltung übernehmen durfte, sind viele im Gedächtnis geblieben. „Die Marke anlässlich des Todes von Papst Johannes Paul II fällt mir da ein, genauso, wie die Marke zu 500 Jahre Sixtinische Madonna“, erklärte Schmidt. Aber auch die aufwendige Arbeit an der Briefmarke zu 500 Jahre Weltkarte von Martin Waldsehmüller ist ihm in Erinnerung geblieben. Wenn Schmidt nicht gerade Briefmarken gestaltet, arbeitet er als Grafiker mit Firmen zusammen und gestaltet zum Beispiel deren Logos.

Von Lisa Walter