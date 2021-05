Menzendorf

Ein genialer Erfinder und Unternehmer blickt auf seine Zeit in Mecklenburg zurück. „Es waren glückliche Jugendjahre, die ich in Menzendorf mit meinen Geschwistern, ziemlich frei und wild mit der Dorfjugend aufwachsend, verlebte“, schreibt Werner von Siemens in seiner 1892 veröffentlichten Autobiografie „Lebenserinnerungen.“

Dann erzählt er über seine Zeit in dem kleinen Ort unweit von Schönberg (Nordwestmecklenburg): „Die ersten Jahre streiften wir älteren Kinder – meine Schwester Mathilde, ich und meine jüngeren Brüder Hans und Ferdinand – frei und ungebunden durch Wald und Flur.“ Den Unterricht hatte die Großmutter übernommen. Sie lehrte den kleinen Werner und seine Geschwister das Lesen und Schreiben und unzählige Gedichte.

Wer heute in Nordwestmecklenburg nach Spuren von Werner von Siemens sucht, der muss wissen, wo er etwas finden kann. An den weltbekannten Pionier der Elektrotechnik erinnert keine Gedenktafel an einem Haus und kein Straßenname – weder in Menzendorf noch im fünf Kilometer entfernten Schönberg, wo er einige Zeit zur Schule ging. Dabei hatten diese Orte eine besondere Bedeutung für den Unternehmensgründer. „Die Heimat“ nannte er bis zu seinem Lebensende die Gegend, die zum mecklenburgischen Großherzogtum Ratzeburg gehörte.

Siemens-Büste zur DDR-Zeit in Keller verbannt

Warum erinnert hier kaum etwas an Werner von Siemens? Eine Erklärung liefern die Wendungen der deutschen Geschichte. Am 2. Februar 1936 ging es in der Realschule in Schönberg noch festlich zu, als sich Honoratioren aus Stadt und Umgebung zur Übergabe einer Büste trafen. Werner von Siemens jüngster Sohn Karl Friedrich schenkte sie der Schule. Der Schönberger Verein ehemaliger Realschüler stiftete eine Gedenktafel, die fortan gut sichtbar neben dem Haupteingang der Schule hing.

Werner von Siemens Enkel, Hermann von Siemens, übergab die Büste mit dem Hinweis, dass sein Großvater dem Lande Ratzeburg sein ganzes Leben hindurch treue Anhänglichkeit bewahrt habe und dass, wenn irgendjemand, so die Persönlichkeit Werner von Siemens in ihrem Werden und Wirken der heranwachsenden Jugend für ihr eigenes Streben die Wege weisen könne. Die stolzen Schönberger würdigten den Erfinder mit Reden und der Aufschrift der Siemens-Gedächtnistafel: „Der geniale Begründer der Elektrotechnik besuchte diese Schule.“

Mit der Gründung der DDR war mit dem Gedenken an Werner von Siemens erst einmal Schluss. An den Gründer eines kapitalistischen Konzerns erinnert? Unmöglich. Gedenktafel und Büste wurden aus der Schule entfernt. Mitarbeiter des Museums in Schönberg bewahrten sie vor der Vernichtung. Die Erinnerungsstücke standen im Keller – zuerst in einem Flur, durch den jeder ging, der zur Toilette des Museums wollte, später in einem Raum, in den kein Besucher durfte.

Viele Siemens-Schulen – aber nicht in Schönberg

Heute sind Büste und Tafel in einem Flur der Schule zu finden, die Werner von Siemens einst besuchte. Von außen zu sehen sind sie nicht. Als Namensgeber wurde der Pionier der Elektrotechnik nicht angenommen. Eine Werner-von-Siemens-Schule gibt es in 31 Städten und Gemeinden in Deutschland, jedoch nicht in der Stadt, in der er unterrichtet wurde.

Werner von Siemens Quelle: Siemens AG

Auch wer durch Menzendorf geht, sieht nirgendwo den Namen „Werner von Siemens“. 1823 pachtete sein Vater Christian Ferdinand Siemens das Staatsgut in Menzendorf. Werner war damals knapp sieben Jahre alt.

Grab der Eltern ist erhalten

Das Domänenpächterhaus steht heute noch. Hier erinnert nichts an den berühmten Erfinder. Eine Werner-von-Siemens-Straße hat Menzendorf auch nicht.

Im benachbarten Lübsee findet der Besucher das Grab der Eltern. Die Mutter starb 1839, der Vater ein Jahr später. 1873 spendeten die Söhne 5000 Reichsmark für eine neue Innenausstattung der Kirche inklusive neuer Orgel. Ihre Bedingung: Auf dem Friedhof wird das Grab ihrer Eltern für immer gepflegt.

Seit 117 Jahren in Rostock 1904 eröffnete das Unternehmen Siemens eine Niederlassung in Rostock. Sie wurde 1948 enteignet. Seit 1991 ist Siemens wieder in Rostock. 1992 eröffnete die Aktiengesellschaft ein Zentrum mit 180 Ausbildungsplätzen für die Berufe Energie- und Kommunikationselektroniker. 2001 war Siemens Greifswald der Weltmarkführer bei der Herstellung von ISDN-Anschlussboxen.

Großes Tamtam in Lübsee

1874 berichteten die „Wöchentlichen Anzeigen für das Fürstentum Ratzeburg“ über die Einweihung der renovierten Kirche in Lübsee. Die Zeitung schrieb: „Am Sonntag, den 1. November, ist die renovierte Kirche zu Lübsee, in welche auch mehrere Dörfer des Fürstentums Ratzeburg eingepfarrt sind, eingeweiht. Zu dieser Feier hatten Ihre Königlichen Hoheiten, der Großherzog und die Frau Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin, auf die desfallsige Bitte des Herrn Pastor Schmidt ihre Anwesenheit huldreichst zugesagt.

Die hohen Herrschaften trafen am genannten Tage mit dem Vormittagszuge von Schwerin hieselbst ein, wurden am Bahnhofe von Herrn Oberlanddrosten Grafen von Eyben empfangen und setzten nach kurzem Aufenthalt in den Tags vorher eingetroffenen Hofequipagen ihre Reise nach Lübsee fort. An der Landesgrenze in Roduchelstorf war eine Ehrenpforte errichtet, an der sich die Beamten des Amtes Rehna-Gadebusch und gegen 80 berittene Erbpächter und Hauswirte aus dem erwähnten Amte und den nach Lübsee eingepfarrten Ratzeburger Dörfern, geführt von den Herren Major Görbitz auf Löwitz und Pensionair Molter-Parben, aufgestellt hatten.“

Bis heute ist das Gutspächterhaus erhalten, in dem die Familie Siemens in Menzendorf (Nordwestmecklenburg) wohnte. Quelle: Jürgen Lenz

1993 gab die Siemens-Stiftung 10 000 Mark für die Restaurierung der Orgel in Lübsee. 2020 zahlte die Stiftung die Renovierung eines Porträts des Lübseer Pastors Adolph Ludwig Carl Schmidt. Es stand auf dem Dachboden der Kirche. Jetzt bleibt es vorerst im Volkskundemuseum in Schönberg. Die Kirche in Lübsee wird nämlich saniert. Auch das unterstützt die Siemens-Stiftung mit einer Spende.

Musikalische Lesung zum 200. Geburtstag

Der Freundeskreis der Kirche zu Lübsee erinnerte 2016 anlässlich des 200. Geburtstags mit einer musikalischen Lesung an Werner von Siemens. Rund 100 Besucher erlebten das Programm.

In der kleinen Dorfkirche wurde Werner von Siemens konfirmiert. Danach schickte ihn sein Vater auf ein Gymnasium in Lübeck. Schließlich verließ Werner von Siemens Norddeutschland, um in Preußen seine berufliche Zukunft zu finden.

Abschied von der geliebten Heimat fiel schwer

Später erzählte er in seinen „Lebenserinnerungen“: „Als der schwere Abschied von der Heimat, von der innigst geliebten, im Übermaß ihrer Mühen und Sorgen schon kränkelnden Mutter und den zahlreichen, liebevoll an mir hängenden Geschwistern überwunden war, brachte mich mein Vater nach Schwerin, und ich trat von dort meine Wanderung an. Nachdem ich die preußische Grenze überschritten hatte und nun auf gradliniger, staubiger Chaussee durch eine baumlose und unfruchtbare Sandebene fortwanderte, überkam mich doch das Gefühl einer großen Vereinsamung, welches durch den traurigen Kontrast der Landschaft mit meiner Heimat noch verstärkt wurde. Vor meiner Abreise war eine Deputation der angesehensten Bauern des Ortes bei meinem Vater erschienen, um ihn zu bitten, mich, der doch ,so ein gouder Junge‘ wäre, nicht nach dem Hungerlande Preußen zu schicken; ich fände ja zu Hause genug zu essen! Die Bauern wollten es meinem Vater nicht recht glauben, dass hinter dem öden Grenzsande in Preußen auch fruchtbares Land läge.“

Nach dem Besuch der Artillerie- und Ingenieurschule in Berlin und einer Laufbahn als Offizier gründete Werner von Siemens 1847 zusammen mit dem Feinmechaniker Johann Georg Halske die „Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske.“ Ab den 1880er Jahren baute das international erfolgreiche Unternehmen auch Elektrizitätswerke, elektrische Straßenbahnen und Beleuchtungsanlagen.

