Bad Doberan

Die Erfassung der Wertstoffe auf den Wertstoffhöfen im Landkreis Rostock wird digitalisiert. Mit Hilfe mobiler Geräte werden künftig die Herkunft, Art und Menge der angelieferten Abfälle sowie deren Ausgang und Verwertung erfasst. „Das vereinfacht die Abläufe und spart damit Kosten“, erklärt Thomas Buske, Leiter des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft. „Für die Kunden sollen künftig Wartezeiten verkürzt und die Gebühren möglichst niedrig gehalten werden.“

Auf Wunsch sei künftig auf dem Wertstoffhof gegen einmalige Vorlage des Personalausweises eine persönliche Kundenkarte erhältlich, sagt Landkreis-Sprecher Michael Fengler: „Beim nächsten Besuch können die Kunden dann schneller ihre Abfälle oder Wertstoffe abgeben.“

Weitere Gründe für die Digitalisierung seien die steigenden abfallrechtlichen Anforderungen an die Erfassung sowie Verwertung von Wertstoffen, so Fengler – das schütze die Umwelt sowie die immer knapper werdenden Rohstoffe. „Mit den Informationen aus der digitalen Erfassung können wir besser nachweisen, wer tatsächlich vor Ort war“, macht Thomas Buske deutlich. „So wird auch sichergestellt, dass ausschließlich die berechtigten Kunden aus dem Landkreis Rostock die Wertstoffhöfe nutzen und Abfallentsorgung aus Nachbarregionen nicht mitzahlen müssen.“

Zeitgemäße Entsorgung, niedrige Kosten

Die Abfallwirtschaft des Landkreises entspreche damit noch besser den Erfordernissen einer zeitgemäßen Abfallentsorgung, und die Kosten würden weiter niedrig gehalten, meint der Leiter des Eigenbetriebes.

Insgesamt zehn Wertstoffhöfe gibt es aktuell im Kreis. Hier werden Papier, Pappe, Altglas, Leichtverpackungen, Alttextilien, Elektrogeräte, Altmetall, Bauschutt, Grün- und Strauchschnitt, Sperrmüll, Baustellenabfall, Haushaltschemikalien und Altfarben angenommen. Voraussetzung: Die Abfälle müssen getrennt voneinander angeliefert und in die jeweiligen Sammelbehälter gefüllt werden. „Das Altpapier wird aufbereitet, zu Ballen gepresst und kommt zur Papierfabrik“, erläutert Buske. „Der Sperrmüll wird zum Teil zu Holzhäckseln geschreddert – etwa für Verbrennungsanlagen.“ Altmetall komme in die Verhüttung.

In Bad Doberan war im Jahr 2016 ein neuer Hof im Gewerbegebiet Walkenhagen eingerichtet worden. „Auch dieser Hof wurde sehr gut angenommen“, so Buske. „Es werden hier viele Abfälle angeliefert und von uns verwertet.“ Das würden sich auch die Menschen im Ostseebad Kühlungsborn wünschen. „Der Ort mit seinen fast 9000 Einwohnern sowie 30 000 Urlaubern und Tagesgästen, die im Sommer täglich hier sind, braucht einen Wertstoffhof, auf dem vor allem Gewerbetreibende mit ganz kurzen Wegen entsorgen können“, meint Bauhof-Chef Andreas Wegener. „Unbegreiflich, dass der Landkreis bei seiner Planung daran nicht gedacht hat.“

Neue Wege bei der Grünschnittannahme

Zwar nicht mit digitalen Kundenkarten, sondern per Ausweiskontrolle versucht das Ostseebad seit dem vergangenen Jahr, Probleme bei der Grünschnittannahme zu lösen. Denn das Angebot für Besitzer von Privatgrundstücken in Kühlungsborn, kostenlos ihren Grünschnitt auf dem Bauhof entsorgen zu können, war immer mehr auch von Gewerbetreibenden – wie Hausmeister-Service-Betrieben – sowie Einwohnern benachbarter Gemeinden genutzt worden. Auf den Wertstoffhöfen in Bad Doberan und Neubukow muss dafür Geld bezahlt werden.

„Der Bauhof war ans Limit gekommen“, erklärt Wegener. „Bereits zur Jahreshälfte war das Geld, das im Haushalt des Kommunalservice Kühlungsborn für die Grünschnittannahme geplant war, komplett ausgegeben – weil die Massen immer größer wurden und parallel dazu die Kompostierungsbetriebe, die wir beliefern, ihre Preise für die Annahme deutlich erhöht haben.“

Lennart Plottke