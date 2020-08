Westenbrügge

Das Dorf südlich der Bundesstraße 105 ist mittlerweile daran gewöhnt, dass hier Vertreter der Landes- und Kreispolitik aufkreuzen. Vor allem das Problem der umstrittenen Katzenhalterin führte sie in den vergangenen Wochen mehrfach nach Westenbrügge in der Gemeinde Biendorf.

Kein Wunder, dass dieses Thema auch am Dienstagabend im Versammlungsraum des Ortes bei der Kandidaten-Vorstellung zur Landratswahl am 6. September eine größere Rolle spielte. Etliche der 20 Bürger, die gekommen waren, bewegte vor allem der Fall der sogenannten Hortung von Burma-Katzen, zumal deren Halterin kürzlich in ihrem Haus verunglückte.

Veterinäramt hat Tierhalterin in Westenbrügge aufgesucht

Unter anderem richtete Kerstin Wagner ihre Fragen in dieser Sache an Landrat Sebastian Constien (40, SPD), Vize-Landrat Stephan Meyer (42, CDU) und Agraringenieur Jürgen Dettmann (Freie Wähler). Aus ihrer Sicht habe das Veterinäramt des Kreises in dieser Sache versagt. Dem widersprachen sowohl Constien als auch Meyer. Der stellvertretende Landrat, in dessen Verantwortung das Veterinäramt fällt, stellte sich vor seine Mitarbeiter und betonte, dass diese in mindestens 50 Fällen die Tierhalterin aufgesucht und versucht hätten, ihr zu helfen. Frau H. die Tierhaltung zu verbieten, sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich, unterstrich Meyer. Landrat Constien teilte dazu mit, dass es dieser Tage ein Gespräch mit der Halterin gegeben habe. In dessen Ergebnis habe sie erklärt, künftig keine Katzen mehr halten zu wollen.

Constien zieht positive Bilanz seiner Amtszeit

Zuvor waren die Kandidaten zu den Vorhaben im Falle ihrer Wahl befragt worden. Dabei zog Sebastian Constien zunächst eine positive Bilanz seiner sieben Amtsjahre. Dazu zählte er den Ausbau des Breitbandnetzes, die umfangreiche Ansiedlung von Unternehmen und die Zusammenlegung der Jobcenter. Auf die Zukunft eingehend, sagte er: „Ich werde mich für eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs einsetzen und mich für den weiteren Ausbau des Breitbandnetzes starkmachen. Besonders am Herzen liegen mir die sozialen Belange. Alle Generationen sollen in unserem Landkreis gute Lebensbedingungen haben.“

Meyer sieht Probleme bei Schulen und Kitas

Stephan Meyer, gemeinsamer Kandidat von CDU und Grünen, teilte die allgemein positive Einschätzung seines Kontrahenten nicht in jedem Fall: „Die Schulen platzen aus allen Nähten und auch bei der Betreuung der Kinder in den Tagesstätten gibt es Probleme. Hier werde ich mich für eine Veränderung engagieren.“ Auch was die Ansiedlung von Unternehmen betrifft, hatte er eine andere Auffassung. „Die Regionen in der Nähe sind bevorzugt. Der Süden bleibt außen vor. Der Landkreis muss für eine gleichmäßige Entwicklung sorgen“, sagte er und sah darin bereits eine Aufgabe für sich.

Dettmann fehlt Bürgernähe nach Kreisgebietsreform

Auf eine Bürgerfrage eingehend, setzte sich Jürgen Dettmann mit den Ergebnissen der Kreisgebietsreform auseinander: „Versprochen hatte man uns mehr Bürgernähe und Effizienz. Stattdessen hat die Reform längere Wege für den Bürger und ihre Entfremdung von der Verwaltung mit sich gebracht. Zudem steigen die Kosten für den Verwaltungsapparat ständig.“ Hier wolle er im Falle seiner Wahl ansetzen. Angesichts der durch Corona noch verschärften Lage des Flughafens Laage regte Dettmann eine Reduzierung der Gesellschafteranteile an. Die jährlichen Zuschüsse könne der Landkreis anderweitig einsetzen, sagte er.

Im Falle seiner Wahl werde er sich außerdem für den Ausbau des Radwegenetzes starkmachen, kündigte er an. Es könne nicht angehen, dass zwischen einzelnen Abschnitten kilometerlange Lücken klafften. Landrat Constien entgegnete ihm, dass dieses Problem nur im Planungsverband mit der Hansestadt Rostock zu lösen sei. Daran werde gearbeitet, versicherte er.

Zur Kritik an steigenden Verwaltungskosten sagte Stephan Meyer: „Zweifellos haben wir diese Situation. Zu den Gründen für diese Entwicklung zählt die schleichende Übertragung von Aufgaben des Landes auf die Kreise“. Auf fehlende Bürgernähe eingehend, räumte Sebastian Constien ein, dass „der Bürger gefühlt weit weg vom Landkreis“ sei. Das gelte es zu ändern.

Gemeinde wird bei Ausweisung von Bauplätzen gebremst

Bürgermeisterin Peggy Freyler brachte zur Sprache, dass viele Auswärtige den Wunsch hätten, sich in der Gemeinde anzusiedeln. „Leider muss ich ihnen immer wieder eine abschlägige Antwort geben, weil wir Schwierigkeiten haben, die notwendigen Bauplätze zur Verfügung zu stellen.“ Aufgrund einer Regelung, die auch für diese Gemeinde laut behördlicher Planung nur ein Bevölkerungswachstum von drei Prozent vorsieht, sei es nicht möglich, diesen Wünschen in allen Fällen zu folgen. Stephan Meyer forderte dazu kategorisch: „Diese Regelung muss weg! Sie unterbindet das Eigenwachstum der Gemeinde.“ Und Sebastian Constien setzte hinzu: „Wenn sich Gemeinden aus sich selbst heraus entwickeln, sollte man das mit Augenmaß unterstützen.“

Als die Veranstaltung nach über zwei Stunden endete, resümierte Zuhörer Björn Schulze: „Für mich ist jetzt klar, wen ich wähle.“ Martin Dominek befand: „Es war interessant, wie die Standpunkte vertreten wurden. Meine Entscheidung ist klar.“ Kerstin Wagner hingegen gestand: „Ich bin noch hin- und hergerissen.“ Vor anderthalb Wochen hatte sich auch Kandidat Michael Noetzel (Linke) den Fragen der Biendorfer gestellt.

