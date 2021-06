Westenbrügge

Vor mehr als 90 Jahren hat die Freiwillige Feuerwehr in Westenbrügge zum letzten Mal ein neues Feuerwehrfahrzeug bekommen. In der Zwischenzeit gab es nur Gebrauchte für die Kameraden. Nach vier Jahren Wartezeit ist es endlich da – das moderne Löschgruppenfahrzeug LF 10 Varus 4x4. Mittwochabend wurde es der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Biendorf übergeben.

„Die Freude ist schon groß“, sagte Bürgermeisterin Peggy Freyler. „Dennoch hat es sehr lange gedauert.“ Als Überraschung für die Kameraden bat sie den Spielmannszug „Küste MV“ im Vorfeld, musikalisch die Einweihungszeremonie vorzunehmen. Die Musikanten hatten coronabedingt lange keinen Auftritt. Aber gekonnt ist gekonnt, nichts haben sie verlernt.

Der Spielmannszug „Küste MV“ hatte nach vielen Monaten endlich wieder einen Auftritt zur Übergabe des neuen Fahrzeuges an die Wehr in Westenbrügge. Quelle: Sabine Hügelland

Später ließ Gemeindewehrführer Martin Dominek für die Anwesenden den Werdegang der Fahrzeugbeschaffung Revue passieren – und war sichtlich in seinem Element, als er den Kameraden, Freunden und Bekannten die Technik immer erklärte: „Wir haben extra Fenster in die Türen einbauen lassen, weil die Treppe hydraulisch ausfährt. So ist alles besser einsehbar, damit nichts beschädigt wird.“

Neues Fahrzeug kostet rund 330 000 Euro

Ein Gruppenführer und acht Mann Besatzung passen in das Fahrzeug. „Die Zehn bezieht sich auf Liter Wasser mit zehn bar Förderleistung – 100 Liter pro Minute“, sagte Dominek stolz. „Es sind jedoch insgesamt sogar 1200 und 120 Liter Schaummittel.“ Für das LF10 mussten rund 330 000 Euro bereitgestellt werden. Der Kreis förderte mit 70 000 Euro. Hinzu kam eine Sonderbedarfszuweisung des Innenministeriums über 86 720 Euro. Den Rest brachte die Gemeinde selbst auf.

„2017 kamen die ersten Überlegungen für ein neues Fahrzeug – damals plante noch der alte Wehrführer Thomas Endrulat“, sagte Martin Dominek und wurde nachdenklich. Denn Endrulat verstarb plötzlich. So wurde das Projekt eine Zeit auf Eis gelegt. 2018 ging es in die weitere Planung. Baubeginn war Mai 2019. „Begleitet wurden wir vom Projektleiter der Firma Schlingmann, Lukas Stüwe und dem Verkaufsvertreter MV Jens Kerschke“, sagte Peggy Freyler.

Gemeindewehrführer Martin Dominek (.) wurde nicht müde, den Kameraden das neue Löschgruppenfahrzeug zu erklären. Quelle: Sabine Hügelland

„Da unser altes, fast 40-jähriges Feuerwehrfahrzeug dringend ersetzt werden musste, weil es keinen TÜV mehr bekam, haben wir zunächst ein gebrauchtes mit Baujahr 1991 aus Bayern erworben“, so Freyler. „Das werden wir jetzt eventuell verkaufen – es war und ist sehr gut gepflegt und hat uns gute Dienste geleistet.“

„Neue Technik lässt auch die Jugend bei uns bleiben – diese Anschaffung motiviert auch die Kameraden.“ Martin Dominek, Gemeindewehrführer Westenbrügge Quelle: Thomas Hoppe

Das LF 10 besitze „eine volle Ladung, das war uns wichtig“, machte Wehrführer Dominek deutlich. „Das hatten wir vorher noch nie.“ Volle Ladung bedeutet voll ausgestattet. Jetzt muss die Steckleiter auch nicht mehr vom Dach herunter gereicht werden, sondern kommt gekurbelt. Zusätzlich besitzt das LF 10 eine Tragkraftspritze. Das Zubehör, welches die Feuerwehr bereits besitzt, kann so auch weiter verwendet werden. Zur Wasserentnahme entfällt zukünftig der Anhänger, der sonst zum Einsatz kam, um die Technik zu transportieren.

28 Einsatzkräfte, zehn Kinder in der Jugendwehr

Aktuell gehören der Feuerwehr der Gemeinde Biendorf 28 Einsatzkräfte an. Darunter acht Atemschutzgeräteträger, zwei Gruppen- und sechs Truppführer. Das Durchschnittsalter der Kameradinnen und Kameraden beträgt 38 Jahre. In der Jugendwehr engagieren sich zehn Kinder.

„Neue Technik lässt auch die Jugend bei uns bleiben“, betonte Martin Dominek. „Diese Anschaffung motiviert auch die Kameraden – wir sind jetzt auf dem neuesten Stand.“ Das erleichtere und beschleunige vor allem die Arbeit – denn im Notfall zählt jede wertvolle Minute. 14 Einsätze galt es 2020 zu absolvieren. Zuletzt habe es hier einen Schnitt von 24 Einsätzen pro Jahr gegeben – bei einer Fehleinsatzquote von null Prozent.

Als weitere zukunftsträchtige Maßnahme ist jetzt ein Anbau für den MTW- Mannschaftstransportwagen geplant. Darüber hinaus arbeiten die Kameraden in Körchow mit einem Fahrzeug aus dem Jahr 1997, das 2023 ersetzt werden soll.

Von Sabine Hügelland