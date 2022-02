Bastorf

Der Umbau der Westhofer Kreuzung zu einem Kreisverkehr wird noch etwas auf sich warten lassen. „Die Vorentwurfsplanung mit landschaftspflegerischem Begleitplan liegt dem Straßenbauamt in Kürze vor und wird dann geprüft“, sagt André Horn aus dem Dezernat für Kommunikation, Internet und Baustelleninformation. Erst danach könne man detaillierte Angaben zu Baubeginn und Ablauf machen. Zunächst ging man davon aus, dass die Baumaßnahme mindestens 700 000 Euro kosten werde. Eine aktuelle Kostenschätzung liege bei voraussichtlich rund einer Million Euro.

Radwegbau ist problemlos möglich

Ein Wunsch der angrenzenden Gemeinden wird jedoch erfüllt: „Die Weiterführung des Radweges in Richtung Neubukow ist mitberücksichtigt“, sagt André Horn. Laut aktueller Planung seien Querungen in allen Ästen des Kreisverkehrs möglich. So müsse der Kreisverkehr nicht mehr umgebaut werden, wenn nachträglich ein straßenbegleitender Radweg entsteht. Im Kreisverkehr selbst gibt es keine separate Fahrradspur. Dort würden Radfahrende im Mischverkehr mit anderen Verkehrsteilnehmenden auf der Kreisfahrbahn geführt. „Für die Fahrbeziehung Kühlungsborn-Rerik wird eine separate Radwegführung vorbereitet“, sagt der Mitarbeiter des Amtes.

Während der Bauarbeiten, die voraussichtlich in zeitweise Abschnitte aufgeteilt werden, wird der Verkehr über eine Baustraße geführt.

Verkehr hat sich vervielfacht

Die Kreuzung soll zu einem Kreisverkehr werden, weil sich vor allem nach der Wende 1990 die Zahl der Fahrzeuge auf den Landesstraßen 12 und 122 vervielfacht hatte. Eine Änderung der Vorfahrt und der Ausbau der Kreuzung mit Abbiegespuren und Verkehrsinseln sollten für die nötige Übersicht der Verkehrsteilnehmer sorgen. Aber die Maßnahmen reichten nicht, um schwere Unfälle ganz zu vermeiden.

Im Mai 2019 hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Verkehrszählungen an der Stelle durchführen lassen. Daraus ergab sich das Fazit, dass die Kreuzung umgebaut werden muss. Die gesamten Kosten werden durch das Land Mecklenburg-Vorpommern getragen, denn beide Straßen sind Landesstraßen.

Von Cora Meyer