Wetterdienst misst den Feinstaub in Bad Doberan

Bad Doberan

Ich schreib’ mal ganz frech: „Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf.“ Denn ich fuhr – zu meiner Schande als Journalist – wochenlang an diesem Teil vorbei und habe mich immer wieder nur gefragt, was das wohl sein möge.

Bis ich gestern dank der Frühlingssonne endlich aus diesem Tiefschlaf erwachte und der Sache auf den Grund ging.

Der Hammer: Damit bin ich immer noch top aktuell! Geholfen hat mir die Münsterstädterin Heidrun Böttcher, die seit 2002 beim Deutschen Wetterdienst in Potsdam sitzt, jetzt aber im Bad Doberaner Homeoffice erreichbar ist. Demnach steht dieser Kasten seit Monaten an der Ecke B 105/Parkentiner Weg und soll im DWD-Auftrag den Feinstaub im hiesigen Heilbad messen. Er startet aber erst, wenn hier auch das übliche Partnergerät für Grobstaub und NO2 installiert wurde. Das soll hier laut meiner Infos allerdings nach dem Liefereingang verschwunden sein. Wenn es also wirklich los geht, sage ich Bescheid – auch sofort!

Von Thomas Hoppe