In Wichmannsdorf wird das Backhaus am 22. Mai geöffnet. Ehrenamtliche feuern dort regelmäßig den Holzofen an und backen Brot, Brötchen und Kuchen. Sie gehen weg wie warme Semmeln. Wegen Corona darf zwar derzeit niemand ins Haus hinein, auf Selbstgebackenes muss man aber trotzdem nicht verzichten.