Ein Weg weniger könnte bald nach Wichmannsdorf führen: Der Zufahrt von der L 122 droht die Sperrung. Grund sind Unstimmigkeiten zwischen dem Grundbesitzer und der Stadt Kröpelin, zu der Wichmannsdorf gehört. „Die Straße ist öffentlich gewidmet, läuft aber auf privatem Grund“, sagt Bürgermeister Thomas Gutteck. Damit sie genutzt werden kann, möchte der Eigentümer, Peter Bendix, allerdings ein Entgelt von der Stadt haben.

Ausgleichsflächen nicht vorhanden

Diese Konstellation hat sich nach der Wende auch an anderen Orten ergeben. Im Rahmen des Verkehrsflächenbereinigungsgesetz haben Städte und Gemeinden nach der Wende von Eigentümern Verkehrsflächen wie etwa Straßen, von denen damals viele in Privatbesitz waren, für den Preis von einem Euro pro Quadratmeter gekauft. Entsprechende Verträge bekam Peter Bendix, der mehrere Felder in der Umgebung von Horst bewirtschaftet, auch für andere Wegstrecken, die ihm gehörten. „Bei der Stelle hat sich aber nie jemand gerührt“, sagt er.

Nach Jahren habe er bei der Stadt nachgefragt. Peter Bendix wünschte sich statt einer Bezahlung lieber eine Ausgleichsfläche für die Straße. Im Jahr 2003 erhielt der Landwirt die Nachricht, die Gemeinde Jennewitz werde das prüfen. Danach passierte zwei Jahre lang nichts. „Als ich 2005 nachfragte, hieß es, die Stadt Kröpelin möchte die Straße kaufen, weil das ein Teil der Zufahrt nach Wichmannsdorf ist“, sagt Peter Bendix. Es geht um eine Strecke von etwa 350 Metern Länge. Man bot ihm 1,10 Euro pro Quadratmeter an. Austauschland könne nicht zur Verfügung gestellt werden, hieß es. „Das war aber nur eine Willenserklärung. Sie hätten mir einen notariellen Vertrag vorlegen müssen“, sagt der Landwirt. Deshalb habe er auf das Angebot nicht reagiert.

„Jetzt fordere ich ein Nutzungsentgelt.“ Wenn die Stadt nicht bereit sei, für die Straße zu zahlen, solle sie die öffentliche Nutzung aufgeben. „Ich habe eine Frist von drei Monaten gesetzt.“ Die endet am 12. Oktober. „Nach dem ganzen Heckmeck wollte ich mich nicht über den Tisch ziehen lassen.“ Peter Bendix sieht sich im Recht – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn seit 2007 hat sich das Verkehrsflächenbereinigungsgesetz umgekehrt. Jetzt können die Eigentümer einen Kaufpreis aufrufen – oder ein Entgelt für die Nutzung von öffentlichen Nutzern verlangen.

Etwa 350 Meter der Straße befinden sich in Besitz von Peter Bendix Quelle: OZ

Sperrung als letzter Ausweg

„Wenn keine Einigung zustande kommt, würde ich den Weg sperren“, sagt der Landwirt. Das möchte er möglichst vermeiden: „Ich kann mir gut vorstellen, was die Nachbarn in Wichmannsdorf sagen“, sagt er und rechnet mindestens mit Unverständnis. „Denn es ist zwar nicht die einzige Straße nach Wichmannsdorf, aber sie wird seit Menschengedenken genutzt.“ Außerdem wären die anderen Landwirte die Leidtragenden, denen der Weg zu ihren Feldern erschwert würde. „Eigentlich müssen wir uns gegenseitig unterstützen.“ Auch von vielen Radfahrern wird die schmale Straße genutzt.

Verhandlungen seit über 30 Jahren

Inwiefern die Stadt Kröpelin sich zu dem Ultimatum von Peter Bendix verhält, dazu will sich Bürgermeister Thomas Gutteck nicht äußern. „Ich bin noch in der rechtlichen Prüfung“, sagt er. Der Stadt sei aber daran gelegen, die Rechtsverhältnisse zu bereinigen. Da die Straße öffentlich gewidmet sei, könne der Grundeigentümer sie seinem Verständnis nach allerdings auch nicht einfach sperren. „Man müsste eine Einigung erzielen“, sagt Thomas Gutteck. Das sei in den letzten 31 Jahren nicht gelungen – aus unterschiedlichen Gründen. „Die Verhandlungen gestalten sich schwierig“, sagt der Bürgermeister. Und sie hätten auch schon vor seiner Zeit im Amt begonnen. Auf die lange Dauer verweist auch Peter Bendix. „Als ich den Hof übernahm war ich 48, jetzt bin ich 80. Wie lange soll das denn noch gehen?“

