Bad Doberan

Kurzzeitige Vollsperrung in Bad Doberan: Die Brücke in der Beethovenstraße ist noch bis Freitag, 14. Januar, für Autofahrer in der Zeit von 8 bis 18 Uhr gesperrt. Darüber informiert der Landkreis Rostock. Unter anderem wird das Traggerüst entfernt, welches für den Brückenneubau angebracht worden war.

Die Brücke über das Mühlenfließ war seit April 2021 unter Vollsperrung erneuert worden. Damit war eine der wichtigsten Verkehrsstraßen in der Stadt voll gesperrt. Vor allem in der Severin- und Goethestraße hatte der Verkehr zugenommen. In letzterer wurde für Lkw, Bus und Autos mit Anhänger Tempo 30 verfügt.

Seit dem 23. Dezember kann die Brücke wieder befahren werden. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, würde es aber noch zu Beeinflussungen kommen. So seien tagsüber vereinzelt noch Vollsperrungen notwendig, um das Traggerüst zu entfernen und eine Entwässerungsleitung mit zwei Schächten einzubauen. Darüber hinaus seien halbseitige und einspurige Verkehrsführungen erforderlich. Es stehen unter anderem noch Pflasterarbeiten, Leitungsverlegungen und der Einbau der Vorwegweiser einschließlich Fundament an. In den Osterferien soll der Asphalt eingebaut werden.

Der Linienbusverkehr mit den Nummern 119 und 121 wird noch bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr umgeleitet, der ZOB Bad Doberan wird nicht angefahren. Der Schülerverkehr ist nicht betroffen.

Von Anja Levien