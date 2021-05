Bad Doberan

Rund 12 000 Pflegende arbeiten im Johanniter-Verbund – sei es in den Seniorenhäusern, in den Kliniken oder in der ambulanten Pflege. „Etwa 113 Pflegende sind bei uns im Johanniterhaus Bad Doberan im stationären Bereich sowie in der Tagespflege tätig“, sagt Leiterin Korinna Lembke. „Zum Tag der Pflege sollten wir einmal mehr auf ihren herausragenden Einsatz gerade auch in Corona-Zeiten aufmerksam machen.“

Denn die Pflegenden zeichne ein hohes Maß an Professionalität aus, macht Lembke deutlich: „Sie arbeiten mit einem umfangreichen Fachwissen, viel Erfahrung und großer Empathie, reagieren schnell und versiert auf ständig neue Herausforderungen – auch, als sich durch Corona in den Einrichtungen viel änderte, immer wieder, und oft von einem Tag auf den anderen.“

Korinna Lembke, Leiterin des Johanniterhauses in Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

„Bislang keine infizierten Bewohner im Haus“

Corona habe schon eine Umstellung bewirkt, erklärt Wohnbereichsleiterin Christin Lietzow: „Wir hatten bisher keine infizierten Bewohner im Haus – aber die strengeren Hygienemaßnahmen und die weniger werdenden Besucher fordern uns in unserer täglichen Arbeit.“ Für Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz sei das besonders schwierig gewesen, so Lietzow: „Sie haben nicht verstanden, was vor sich ging und hatten Schwierigkeiten, uns zu erkennen.“

Für das Personal sei diese Situation physisch und psychisch sehr belastend gewesen: „Hinzu kam die Notwendigkeit, Abstand zu halten – von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern und auch von den Kollegen, mit denen man sich sonst in den Pausen austauschen konnte.“ Inzwischen habe das Team aber alles gut verarbeitet: „Ich stehe nicht allein da – wir können uns aufeinander verlassen.“

Von Lennart Plottke