Schule, Kitas, Einzelhandel: Trotz vieler coronabedingter Einschränkungen will die Gemeinde Satow (Landkreis Rostock) an großen Bau-Projekten festhalten. Wie das gelingen kann, erklärt Bürgermeister Matthias Drese (SPD) im OZ-Gespräch.

Viele Projekte: In Heiligenhagen wird Platz für etwa 40 neue Häuser geschaffen (l.o.), die Brücke in Satow soll im Sommer fertig sein (l.u.), der Schulneubau am See wächst (r.u.), und die Brandruine (r.o.) soll möglichst auch noch in diesem Jahr verschwinden. Quelle: Lennart Plottke (2)/Anja Levien/Manfred Sander