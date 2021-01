Wie auf der Insel Poel Boote aus Holz entstehen

Poel

Ralf Asmus hat 1977 angefangen, Bootsbau zu lernen. Seit 1998 ist er alleiniger Besitzer und Geschäftsführer des Poeler Bootsbaus. Der Betrieb hat sich auf Reparaturen und Restaurationen von alten Booten spezialisiert, betreut außerdem noch Museums- und Angelfahrzeuge. „Auf Bestellung bauen wir auch neue Boote. Mit Holz bauen ist auf jeden Fall das, was uns am besten gefällt“, erklärt der 60-jährige Chef.

Holzbau würde an Booten heute nur noch selten durchgeführt. Die meisten Wasserfahrzeuge werden seriell aus Kunststoff gefertigt. „Das Holz gibt ein schöneres Gefühl. Jedes Stück wird hier einzeln angefertigt. Es sind Unikate“, sagt Asmus. Der Bootsbau erfordere deshalb ein gutes dreidimensionales Denken. Vieles an seinem Beruf sei aber reine Erfahrung.

Bei Wind und Wetter werden in der Poehler Bootsbau-Werkstatt Schiffe restauriert und neu gebaut. Quelle: Vanessa Weindok

Gutes Handwerk braucht zudem Zeit: An einem einzigen Boot arbeite er mit seinem vierköpfigen Team einen ganzen Winter lang.

Erster großer Auftrag der Firma war der Bau der „ Viking Saga“ – ein Wikinger-Schiff. Anfang der 90er Jahre wurde das Schiff gebaut und überquerte noch im selben Jahr den Atlantik. Der Auftrag brachte dem kleinen Poeler Handwerksbetrieb dadurch reichlich Aufmerksamkeit ein. Was den Chef besonders stolz macht: Er ist sich sicher, dass seine aktuellen Mitarbeiter das genau so gut hinbekommen hätten, wie er. „Denn lernen kann das jeder“, sagt Asmus. Bisher hätte er jedes Jahr einen Azubi ausgebildet, darunter auch zwei Frauen. „Die Arbeit mit Holz ist das, was die jungen Leute interessiert.“ Sein Wissen weitergeben zu können, sei das, was den Poeler Bootsbauer besonders stolz macht.

