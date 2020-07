Wie ein Kühlungsborner Kinobetreiber die Corona-Krise meistert

Kühlungsborn

Hollywood ist gar nicht so weit weg von Kühlungsborn. Kinobetreiber Peer Kretzschmar bekommt an der Mecklenburger Ostseeküste zurzeit schmerzhaft zu spüren, was bei den Filmstudios in den USA läuft – oder eben nicht läuft. Dabei geht es nicht nur um abgesagte oder verschobene Dreharbeiten, sondern auch um die Premieren-Strategie für Blockbuster, wie Kinofachmann Kretzschmar erläutert: „So ein teurer Film muss in den ersten Tagen nach der Premiere schon mal einen Großteil reinspielen.“

Denn danach kursierten heutzutage so viele Raubkopien im Internet, dass es schwer werde, noch genügend damit zu verdienen. Da aber wegen Corona die üblichen „Massenstarts“ mit Hunderttausenden Besuchern zurzeit schlecht realisierbar sind, werden erfolgversprechende Filme oft noch zurückgehalten. Das trifft auch Kretzschmar mit seinen drei Kinos in der Region.

Früher mehr Kinostandorte

Der 57-Jährige ist seit Jahrzehnten Kinobetreiber mit Leib und Seele: „Seit ich fünfzehn bin, habe ich mich mit Kino beschäftigt.“ Mit zehn war er mit seiner Familie aus Leipzig nach Heiligendamm gezogen, wo er einen Kinobesitzer kennenlernte, bei dem er dann oft aushalf. Kretzschmar lernte zwar Facharbeiter für Eisenbahntransporttechnik, stieg aber auch beruflich beim Thema Film ein: Er ging zur Kreisfilmstelle der DDR in Bad Doberan. Dort arbeitete er zum Schluss als Gebietsleiter und erlebte auch die schmerzliche Prozedur der Abwicklung mit.

„Die Kinowelt hat damals schon sehr anders ausgesehen“, erinnert er sich. Es habe viel mehr Kinostandorte gegeben, oft auch recht kleine Spielstätten. Die hätten sich nach der Wende unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr rentiert und wurden reihenweise geschlossen.

Seit Anfang der 1990er modernisiert und ausgebaut

Kretzschmar übernahm schließlich Anfang der 1990er das damals leerstehende Kino in Kühlungsborn. Seitdem betreibt er es mit viel Herzblut, hat ständig ausgebaut, modernisiert und neue Ideen wie das Strandkorbkino realisiert. „Viele denken, so ein Strandkorbkino ist doch schnell gemacht, einfach ein paar Körbe und ein Projektor – aber so etwas richtig aufzubauen, das ist ein ganz schöner Aufwand.“ Inzwischen ist das besondere sommerliche Open-Air-Angebot gut etabliert, selbst bei dem durchwachsenen Wetter der letzten Zeit waren meist 40 bis 50 Körbe gebucht.

„Man muss langsam und stetig wachsen“, ist Kretzschmars Rezept für wirtschaftliche Gesundheit. Die Einnahmen aus dem Café am Ostseekino und aus einer Trampolinanlage helfen dabei, den Kinobetrieb wirtschaftlich auf Kurs zu halten. Da die Urlauber wichtige Kunden sind, freut er sich darüber, dass die Saison inzwischen immer länger geworden ist, und in Kühlungsborn auch in den Weihnachtsferien und über Silvester ordentlich etwas los ist.

Zwei der Kinomitarbeiter hatten unabhängig von der Coron-Krise aus privaten Gründen aufgehört, so arbeiten zurzeit nur Kretzschmar, seine Frau und eine weitere Kraft in Vollzeit, auch seine beiden Kinder helfen derzeit mit. Mittelfristig sucht der Unternehmer jedoch wieder Personal, weiß aber aus Erfahrung schon: „Das wird schwierig, da jemanden zu finden.“ Dafür sei auch die Wohnungssituation in Kühlungsborn verantwortlich, die Arbeitssuchende von außen vorfänden. Wegen der vielen Zweitwohnsitze und Ferienwohnungen werde „normaler“ bezahlbarer Wohnraum immer rarer.

Traum: zweiter großer Kinosaal

Kretzschmar hat viele Pläne für die Zukunft des Ostseekinos. „Ganz wichtig wäre ein zweiter großer Kinosaal“, meint er. Das ist sein alter Traum, aber auch eine betriebliche Notwendigkeit, wegen des Geschäftsgebarens der großen Verleiher: Damit er die aktuellen „Zugpferde“ bekommt, verlangen die Verleiher von ihm, dass er diese Filme in den ersten Wochen dauernd spielt. Bei nur einem Saal fehlt dann die Möglichkeit, auch die Kinderfilme oder die Filmklassiker für die Älteren anzubieten, die dem Kinobetreiber ebenfalls wichtig sind.

Heutzutage ein kleineres Kino abseits der großen Städte zu betreiben, „da muss man schon verrückt sein“, meint Kretzschmar schmunzelnd. Doch trotz Corona blickt er vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Er ist stolz, dass er ganzjährig ein volles Kinoprogramm anbieten kann, und hofft, dass es noch lange so bleibt.

Von Henrietta Hartl