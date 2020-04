Neubukow/Kröpelin

In der Regionalen Schule „ Heinrich Schliemann“ kehren am 27. April die beiden 10. Klassen in das Schulgebäude zurück. In Vorbereitung darauf wurden in den betreffenden Unterrichtsräumen so viele Bänke herausgenommen, dass letztlich ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen den Jugendlichen garantiert ist, erklärt dazu die Schulleiterin Kathrin Wagner auf OZ-Anfrage. So seien jetzt nur noch neun oder zehn Bänke in diesen Räumen: „Entsprechend werden wir die 29 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen dann auch aufteilen.“ Vorbereitet würden mit ihnen dann die schriftlichen Prüfungen: „Das ist aber wie Unterricht.“ Für Schutz-Masken sei jeder selber zuständig, heißt es weiter, wie auch die Eltern, deren Kinder den Schulbus nutzen: „Auch ein Schal oder Tuch würde ja reichen.“

Perfekte Organisation ist nicht einfach

Die sanitären Einrichtungen seien vor zwei, drei Jahren modernisiert worden, es gebe genug Flüssigseife sowie Einmalhandtücher und es werde jetzt von Aufsichtspersonen kontrolliert, dass die Schüler einzeln die Toilettenräume betreten. Für Stoßlüftungen der Klassenräume würden die Lehrer in den unterschiedlichen Gruppen-Pausen sorgen. Für den 4. Mai werden hier dann die neunten Klassen mit insgesamt 33 Schülern erwartet. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Kathrin Wagner und ergänzt: „Alle Kinder, die nicht zur Schule kommen, erhalten von uns weiterhin Aufgaben, mit denen sie sich beschäftigen.“

Schulleiterin der Grundschule „Am Hellbach“, Kirstin Zühlsdorf: „Wir versuchen alles so hinzukriegen, dass es funktionieren kann.“ Quelle: OZ

In Neubukows Grundschule „Am Hellbach“ würden 61 Kinder am 4. Mai zurückerwartet, die in sechs Lerngruppen aufgeteilt würden, wie die Schulleiterin Kirstin Zühlsdorf sagt: „Wir haben ja die entsprechend großen Räume, die wir dafür nutzen wollen.“ Nicht so einfach zu organisieren sei dagegen die Einhaltung der Hygienestandards – Seife sei zwar da und auch Handtücher, doch die Flure des Schulgebäudes seien sehr schmal. Dafür werde jedoch an der Wegeplanung gearbeitet – Kinder aus der Notfallbetreuung würden deshalb immer über den Schulhof umgeleitet, erklärte die Schulleiterin: „Wir sind in Arbeit an dieser Stelle, auch ganz eng mit dem Schulträger, und versuchen alles so hinzukriegen, dass es funktionieren kann.“

Auch in der Kröpeliner Grundschule am Mühlenberg richtet man sich so ein, dass die 4. Klassen ab 4. Mai wieder zum Unterricht kommen, aber die Schulleiterin Jacqueline Ata sagt auch: „Der 4. Mai ist nur als Ausblick gegeben worden – ist somit zwar sehr wahrscheinlich, aber nicht fixiert. Frau Schwesig wird die nächste Absprache mit Frau Merkel und den Ministerpräsidenten abwarten.“ Zu dem vom Land vorgegebenen Corona-Musterhygieneplan für die Schulen heißt es in Kröpelin: „Wir haben hier den Luxus eines großen Gebäudes und werden die beiden Klassen erst einmal in vier Räumen unterrichten. Somit ist genug Platz zwischen den Kindern. Gestaffelte Pausenzeiten sind bei uns problemlos umsetzbar.“

Schulleiterin plädiert für Masken für alle

Die erweiterte Notbetreuung laufe für die Klassen 1 bis 3 weiter: „Auch hier mit Abstand und in kleinen Gruppen, die in verschiedenen Räumen zusammenkommen.

Trotzdem halte sie Masken für sinnvoll, „zum Schutz aller“, betont Jacqueline Ata: „Im Schülertransport sind sie ja verpflichtend, im Raum bisher nur eine Empfehlung.“

Leiterin der Grundschule „Am Mühlenberg“, Jacqueline Ata: „Wir sind alle trotz Abstands näher zusammengerückt.“ Quelle: OZ

Am vergangenen Montag sei mit dem Schulträger abgesprochen worden, dass ein Hygiene- und ein Wegeplan aufgestellt werden. Für die zügige und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Stadt in dieser Sache dankt Jacqueline Ata dem Bürgermeister, Thomas Gutteck, und dem Hauptamtsleiter Ingo Schultz ausdrücklich. Zudem betont sie, dass auch den Kollegen, der Sekretärin sowie allen Eltern ein besonderes Dankeschön für das gute Miteinander gelte: „Wir sind alle trotz Abstands näher zusammengerückt.“

Kröpelins Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos), der einen Sohn in der 4. Klasse der Schule am Mühlenberg hat, bestätigt der OZ auf Anfrage, dass er sein Kind mit ruhigem Gewissen wieder in die Schule geben wird. Er sagt zudem: „Die Schule muss wieder anlaufen und die notwendigen Maßnahmen können umgesetzt werden.“

