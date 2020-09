Das Rostocker Stadtforstamt hat eine alte Plantage wiederbelebt. Der BUND pflegt den Obsthain mit 100 alten Apfelsorten in Wiethagen (Landkreis Rostock). Und auch die Rövershäger Kita-Knirpse helfen bei der Ernte.

Viel Ertrag auf alter Plantage: Kita-Kinder helfen bei Apfelernte in Wiethagen

