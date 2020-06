Bad Doberan

Von Unterstellung, Diffamierung und Vorverurteilung sprachen am Montagabend die Stadtvertreter, die sich gegen die Abberufung von Uwe Schenk ( SPD) und Franz Berndt (UDI) aus dem Aufsichtsrat der Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft (Wig) Bad Doberan stellten. Die Wählergruppen AMU, Bürger für Bürger, Freie Wähler, JUS sowie die Fraktionen JA! und Für Doberan hatten die Beschlussvorlagen zur Abberufung kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt. Sie zweifeln an dem Willen der beiden Männer, „eventuellen wirtschaftlichen Schaden der Wig mbH feststellen zu lassen.“ Hintergrund dafür ist der Wig-Neubau in der Bussardstraße, der Millionen mehr Kosten soll, als bisher gedacht. Die Wig ist eine hundertprozentige Tochterfirma der Stadt.

Rückblick: Im Mai war bekannt geworden, dass der Neubau in der Bussardstraße bis zu 2,5 Millionen Euro teurer werden soll. Hier entstehen 35 Wohnungen, 30 davon im sozialen Wohnungsbau. Heißt: Hier ist die Kaltmiete auf 5,50 Euro pro Quadratmeter gedeckelt. Durch die Mehrkosten ist der soziale Wohnungsbau gefährdet. Auf einer nicht öffentlichen Sondersitzung der Stadtvertreter wurden diese informiert. Sie beschlossen, einen Wirtschaftsprüfer und einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Franz Berndt und Uwe Schenk waren bei der Sitzung anwesend.

„Vertrauensverhältnis nachhaltig gestört“

Tim Schwanbeck, JA!-Fraktionsvorsitzender: „Das Vertrauensverhältnis zwischen Stadtvertretung und Wig-Aufsichtsrat ist nachhaltig gestört.“ Quelle: Anja Levien

„Wir haben eine Sondersitzung abgehalten und die hat unterstrichen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen der Stadtvertretung und dem Wig-Aufsichtsrat nachhaltig gestört ist“, sagte Tim Schwanbeck (JA!). Daher sei es dringend notwendig zu handeln und das Vertrauensverhältnis wieder herzustellen, „um die Wig handlungsfähig zu halten“.

Die Dringlichkeit der Abberufung sah Hannes Roggelin (UDI) nicht. Die muss geboten sein, damit die Vorlagen noch auf die Tagesordnung kommen, da sie nicht in der vorgegebenen Frist eingereicht worden waren. „Es geht darum, jemand öffentlich zu diffamieren und zu sabotieren. Aus meiner Sicht möchte sich der Bürgermeister einen Aufsichtsrat backen.“

Helmut Polzin ( SPD) wolle die Ergebnisse der Beschlüsse der Sondersitzung abwarten. „Ich möchte das Ergebnis abwarten, bevor ich urteile.“ Eine Mehrheit beschloss, die Vorlagen auf die Tagesordnung zu nehmen. „Das werde ich an die Kommunalaufsicht geben“, kündigte Hannes Roggelin im Vorfeld an.

Der Wig-Aufsichtsrat 5 Mitglieder zählt der Wig-Aufsichtsrat: Caroline Brandt ( CDU), Marcus Fourmont (JA!), Detlef Wegner (Für Doberan) sowie die jetzt abberufenen Franz Berndt (UDI) und Uwe Schenk ( SPD). Marcus Fourmont war auch der Sondersitzung gewählt worden, nachdem Andreas Markgraf (JA!) den Vorsitz niedergelegt hatte. Das Gremium war mit der Wahl der Stadtvertretung im Mai 2019 neu gewählt worden.

Unregelmäßigkeiten müssen geklärt werden

„Wir haben die Problematik, dass wir auf einen Millionenschaden zulaufen, der für die Stadt eine finanziell prekäre Situation bedeuten kann, wenn nicht sogar wird“, sagte Schwanbeck. Herr Schenk habe versucht, den Sachverhalt zu relativieren, habe von 300 000 Euro Verlust geredet und „versucht schön zu reden“. „Genau das hat gezeigt, dass wir Dringlichkeit geboten haben: Die Transparenz muss gehalten sein.“ Bei Herrn Schenk habe man in der Sondersitzung vermissen können, dass er an einer Aufklärung interessiert sei, so Schwanbeck. Nicht zuletzt sei die Abberufung auch notwendig, um die Betroffenen aus der Schusslinie zunehmen, in der sie seien, so lange die Unregelmäßigkeiten nicht geklärt seien.

Das sieht Helmut Polzin anders. Uwe Schenk, für die SPD im Aufsichtsrat, wolle nicht geschützt werden. „ Schenk hat deutlich gesagt, er begrüßt es, dass die Stadtvertretung jemanden beauftragt, der prüft. Er wollte nicht, dass der Aufsichtsrat das macht, weil das ein Geschmäckle hat.“ Er könne die Begründung der Abberufung nicht nachvollziehen.

Harry Klink (KuSS) sagte, für ihn gelte das Unschuldigkeitsgebot. Solange nicht nachvollziehbar sei, dass was passiert sei, habe er ein Problem mit der Abberufung.

„Ich finde die Abberufung beschämend“

Hannes Roggelin, UDI-Fraktionsvorsitzender: „Mit dem Beschluss werden Berndt und Schenk jetzt schon diffamiert. Ich finde die Abberufung beschämend.“ Initiative Quelle: Anja Levien

Wirtschaftsprüfer und Anwalt sollen feststellen, ob Fehler in der Geschäftsführung oder im Aufsichtsrat gemacht wurden, erläutert Hannes Roggelin. „Mit dem Beschluss werden Berndt und Schenk jetzt schon diffamiert.“ Zudem stelle er sich die Frage, ob der Aufsichtsrat nur aus zwei Mitgliedern bestehe. „Alle haben das gebilligt“, sagte er in Bezug auf den Neubau. Zudem seien Schenk und Berndt beauftragt worden für den Aufsichtsrat den Sachverhalt aufzuarbeiten, was geschehen sei. „Ich finde die Abberufung beschämend, sollte sie stattfinden. Das sind Ehrenamtler.“

„Ich finde auch, es ist eine Vorverurteilung“, sagte Heike Ohde (Bürgerbund). „Wir haben einen Prüfer beauftragt.“

Diskussion über Verschwiegenheit

In der Diskussion wurden auch die Äußerungen Franz Berndt in der OSTSEE-ZEITUNG angesprochen. Er hatte sich als Aufsichtsratmitglied zu den Mehrkosten geäußert. „Wir sind in der Sondersitzung allesamt belehrt worden, dass es eine nichtöffentliche Sitzung war. Das galt für alle Anwesenden. Es kann nicht sein, dass er dann in der Zeitung redet. Darin sehe ich einen Bruch mit der Stadtvertretung“, sagte Hans-Dieter Kleine (Freie Wähler).

Wer verschwiegen ist und wer nicht, sei nicht Inhalt der Vorlage, erwiderte Alexandra Lex (UDI). Auf der Sondersitzung habe Franz Berndt sich nicht geäußert. Das bestätigte er auch gegenüber der OZ.

Bei namentlicher Abstimmung waren 11 Stadtvertreter für die Abberufung der beide Männer, neun dagegen. Fünf enthielten sich: die CDU-Fraktion sowie Marcel Scholtz (Linke).

Von Anja Levien