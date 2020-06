Zwei Mitglieder des Wig-Aufsichtsrates sollen wegen Äußerungen in Zusammenhang mit der Kostenexplosion für den Neubau in der Bussardstraße abberufen werden. Darüber entscheiden die Stadtvertreter von Bad Doberan am Montag. Zudem stehen Beschlüsse zu Immobilien, Wohngebiet und Wegen auf der Tagesordnung.