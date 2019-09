Rostock

Ernsthaft, liebe Bürgermeister in Mecklenburg? In dem geplanten Test-Windpark vor Warnemünde sehen Sie höchste Gefahr für die Tourismus-Region? Wie wäre es, wenn Sie – statt gegen den Fortschritt zu kämpfen – sich mit genau so viel Engagement für höhere Löhne in Hotellerie und Gastronomie einsetzen würden...