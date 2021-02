Rerik

Der Winter hat mit seinen eisigen Klauen zugepackt und das Ostseebad Rerik fest in seinem Griff. Das Salzhaff ist zugefroren und an der Seebrücke hat der Frost bizarre Gebilde geschaffen. Bilder vom 11. Februar 2021 in der OZ-Galerie:

Von Anja Levien