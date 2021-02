Bad Doberan

Von Heiligendamm bis Althof sind die Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Bad Doberan bei Schneefall und Glätte unterwegs, um die Straßen, Geh- und Radwege passierbar zu machen. Auch am Donnerstag waren die Männer und Frauen komplett im Winterdienst im Einsatz.

„Wir haben das gesamte Gebiet noch einmal bearbeitet“, sagt Bauhofleiter Andreas Molkentin am Nachmittag. Der Schneefall am Mittwoch sei schon eine Ausnahmesituation gewesen, sei der Bauhof in den vergangenen Jahren immer eher zum Streuen rausgefahren. „Wir hatten am Mittwoch 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee, Dauerfrost und erhebliche Winde. Das hat schon viel Kraft und Zeit gekostet“, so Molkentin. „Wir waren lange im Einsatz, um alles abzuarbeiten.“ Am Donnerstag wurden dann Kreuzungen, Bushaltestellen und Co. noch einmal nachbearbeitet.

Wer für welche Straßen zuständig ist, ist im Winterdienst-Einsatzplan genau festgehalten. Dieser werde vor der Saison mit der Leitstelle Mitte des Landkreises Rostock abgestimmt. So fallen einige Straßen in Bad Doberan auch in die Zuständigkeit der Straßenmeisterei Kröpelin.

Hauptverkehrswege und Schulwege haben Priorität

Priorität haben bei der Räumung immer die Hauptverkehrswege, Schulwege und Kreuzungsbereiche. Der Fußweg vom Bahnhof in die Innenstadt würde beispielsweise mit oben auf der Räumliste stehen. Danach folge dann Innenstadt und Altstadt, zählt Andreas Molkentin auf. Er weist darauf hin, dass nicht alle Straßen von der Stadt geräumt werden müssen. Bei Anliegerstraße sei das beispielsweise nicht der Fall. Und auch viele Geh- und Radwege müssen von den anliegenden Grundstückseigentümern freigeräumt werden. So steht es in der Straßenreinigungssatzung der Stadt, die im Internet auf der Stadthomepage einsehbar ist.

Laut Bürgermeister Jochen Arenz ist der Bauhof für 370 Kilometer Straßen, Geh- und Radwege zuständig. Andreas Molkentin bittet in Bezug auf den Winterdienst auf die gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer. Zum Teil liefen Passanten vor die Fahrzeuge der Räumdienste.

Der Bauhof zählt 21 Mitarbeiter arbeitet aber coronabedingt derzeit in zwei Teams. So seien zehn Mitarbeiter täglich im Einsatz. „Wir haben eine Verkehrssicherungspflicht“, nennt Andreas Molkentin einen Grund für die Teameinteilung. Trete ein Coronafall auf, dürfe nicht der ganze Bauhof betroffen sein.

Bürgermeister Arenz weist darauf hin, dass Eisflächen nicht betreten werden sollten. Um auf die Lebensgefahr hinzuweisen, würden Schilder aufgestellt.

Von Anja Levien