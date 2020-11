Bad Doberan

Am kommenden Montag tritt bei der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH (MBB GmbH) der Winterfahrplan in Kraft. Die Züge zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn verkehren dann im Zweistundentakt. Die neuen Fahrtzeiten gelten bis einschließlich 31. März 2021. Einhergehend mit dem Fahrplanwechsel schließt der Fahrkartenschalter in Bad Doberan. Fahrscheine können über die VVW-App, den VVW-Webshop sowie im Zug erworben werden.

Wie die Mecklenburgische Bäderbahn weiter mitteilt, werden aufgrund der aktuellen Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus ab Montag neben dem Fahrkartenschalter in Bad Doberan auch das Museumscafé und das angrenzende Museum in Kühlungsborn West sowie das Mollirestaurant „Gleis 2“ in Kühlungsborn geschlossen bleiben. Dennoch bietet das „Gleis 2“ weiterhin Speisen zum Abholen an, die täglich ab 11 Uhr unter 038 293/431 384 bestellt werden können. Neben einer regulären Karte gibt es zwei wechselnde Wochengerichte zum Preis von 9,50 Euro.

Infos: www.molli-bahn.de; der Winterfahrplan ist zusätzlich an den Fahrkartenschaltern und in den Zügen erhältlich

