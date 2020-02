Winterferienspaß in MV – auch ganz ohne Schnee ein Erfolg

Rostock

Während Auszubildende zurück in ihre Betriebe müssen, haben die rund 151 000 Schulkinder in MV noch Winterferien. Positiv für Museen, Spaßbäder und andere touristische Anbieter. Denn für Urlauber aus anderen Bundesländern ist die Ostseeküste ebenfalls ein beliebtes Ziel – auch ohne Kälte, Schnee und Eis.

Die „Grundstimmung“ in den Hotels sei positiv, sagt Matthias Dettmann, Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV. Ihm seien keine Schwierigkeiten aus der Branche bekannt. Auch die Stürme der vergangenen Tage hätten keine nennenswerten Schäden angerichtet.

Stürmische Ostsee als Attraktion

Generell habe das milde Wetter positive Auswirkungen, so Dettmann. In vergangenen Jahren hätte es manchmal Ausfälle bei Buchungen aufgrund von Glatteis oder Schnee gegeben. Dafür bestehe vorerst keine Gefahr. Deshalb rechnen Gaststätten und Hotels mit weiterhin guten Besucherzahlen.

Das bestätigt auch Silke Greven vom Hotel Neptun in Warnemünde. „Die Telefone in unserer Zimmerreservierung stehen nicht still“, sagt sie. Der Andrang sei größer im Vergleich zu den letzten Jahren. Immer mehr Gästen seien „Nachhaltigkeit und sanfter Tourismus“ wichtig, betont sie. Viele Urlauber bleiben deshalb im eigenen Land.

Die „stürmischen Wetterverhältnisse finden unsere Gäste übrigens sehr interessant“, erzählt Greven. Grund: der direkte Blick auf die See. Einige Gäste wollten ihren Aufenthalt deshalb sogar verlängern. Greven: In der Woche kein Problem – am Wochenende war allerdings schon alles ausgebucht.

Sturmschäden im Zoo Rostock

Im Rostocker Zoo sorgten die stürmischen Tage zuletzt für Probleme: „Wir mussten aus Sicherheitsgründen einen Tag lang schließen“, sagt René Gottschalk aus der Marketingabteilung. An zwei weiteren Tagen gab es verkürzte Öffnungszeiten, vier Abendveranstaltungen fielen aus. Durch den Orkan Sabine sei ein Baum auf dem Gelände des Zoos umgestürzt – größere Schäden habe es aber nicht gegeben. Folge: Die Besucherzahlen sind niedriger als erwartet.

Generell stammen die Besucher des Zoos überwiegend aus MV. Durchschnittlich kommen im Jahr etwa 35 Prozent der Gäste aus anderen Bundesländern. Ein Highlight für die Ferien: Führungen vom Nord- zum Südpol. Die Route geht von den Eisbären bis zu den Pinguinen, eine Anspielung auf den Lebensraum der Tiere.

Alternativen bei schlechtem Wetter

Weniger wetteranfällig sei das Meeresmuseum in Stralsund. „Wir hatten bisher sehr gute Besucherzahlen“, sagt Pressesprecherin Almut Neumeister. Die Zahlen seien im Vergleich zu den letzten Jahren gestiegen. „Wenn es draußen regnerisch ist, kommen die Besucher gerne zu uns“, erzählt sie.

Besonders spannend für die Ferien sei das Konzept „Kinder führen Kinder“. Dabei zeigen junge Leute aus dem Museums-Club gleichaltrigen Besuchern ihre Lieblingstiere und verraten, wie gut sich beispielsweise Tropenfische oder Schildkröten tarnen oder verstecken können.

In der Eishalle ist es immer glatt

Die Rostocker Eishalle ist in den Ferien jeden Tag geöffnet. Und besonders stark besucht, betont Matthias Kuppe vom Hallen-Marketing. Bei konstanten 15 Grad Innentemperatur könnten Ferienkinder Schlittschuh laufen. „Wir sind unabhängig von dem Wetter draußen“, erklärt er.

Die 16 Hallen-, Schwimm- und Spaßbäder an der Ostseeküste zwischen Wismar und Usedom freuen sich ebenfalls über mehr Besucher. „Die Winterferien laufen immer gut“, bestätigt der Betriebsleiter der Bodden-Therme in Ribnitz-Damgarten, Clifford Fordinal. Gerade durch Sturm Sabine hätte es besonders viele Besucher gegeben. Zu Schulferien-Zeiten seien in der Anlage durchschnittlich etwa 500 Gäste pro Tag – etwa doppelt so viele wie außerhalb der Ferien.

