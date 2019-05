Kühlungsborn

Klare Ziele wünscht sich Ingo Kalms von der Stadtverwaltung. „Viele Beschlüsse laufen ins Leere“, sagt der Hotelier, der für die FDP bei der Stadtvertreterwahl in Kühlungsborn antritt. Er hält es deshalb für sinnvoll, dass sich Parteien und Wählergruppen bereits vor der öffentlichen Stadtvertreterversammlung zusammensetzen, um eine Entscheidung zu treffen. „Bei einer Diskussion innerhalb der Sitzung lässt man sich vermutlich weniger gern umstimmen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wäre es deswegen möglicherweise einfacher, einen Konsens zu finden. „Da spielen natürlich auch persönliche Befindlichkeiten eine Rolle.“

Stadt soll Noveg mit Krediten helfen

Eine klare Entscheidung fordert er auch in Sachen Wohnraum. Bezahlbare Wohnungen über die städtische Gesellschaft Noveg zu schaffen, sei momentan nicht möglich, da es dafür keine Flächen gebe. „Um zu helfen, könnte die Stadt die Noveg mit Krediten fördern. Sie hat Geld da.“ Es gehe ohnehin zuerst darum, überhaupt Wohnraum zu schaffen. „Wir müssen jetzt schon planen, was in zehn Jahren gebaut werden soll und dann neue Baugebiete ausweisen.“ Wenn man junge Leute im Ort halten wolle, müsse „ein Familienvater überhaupt die Möglichkeit haben, ein Haus zu bauen.“ Es ließe sich nicht vermeiden, dass aus den Wohnungen Zweitwohnsitze werden. Das sei auch legitim. „Eine Einliegerwohnung, die sie vermieten, hilft ja auch vielen, den Bau ihres Eigenheims zu finanzieren.“ Darüber würde auch schon länger gesprochen, aber nichts entschieden.

Mehr Ladestationen für E-Autos

Ingo Kalms fürchtet, dass Kühlungsborn deswegen in anderen Bereichen bald abgehängt würde. „Wir müssen die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität vorantreiben.“ Die Stadt sollte sich überlegen, wo überall Ladesäulen aufgestellt werden könnten. Die Nachfrage danach steige auch bei den Gästen, sagt der Hotelier. „Und Elektromobilität könnte man auch touristisch vermarkten.“

Stadt soll Schwimmhalle bezuschussen

Für Besucher und Einwohner gleichermaßen müsste es seiner Ansicht nach einen Mehrwert geben. „ Kühlungsborn braucht wieder ein Highlight, das über die Landesgrenzen hinweg für Aufsehen sorgt.“ Kulturelle Besonderheiten etwa und etwas, das über die saisonverlängernden Maßnahmen hinausgeht. Auch hier fehle ihm ein konkreter Plan. Es werde schwerer, das Hotel in der Nebensaison zu füllen, und auch viele Einwohner bemängeln, dass es im Herbst und Winter kaum noch Veranstaltungen gebe.

Eine Schwimmhalle könnte ein zusätzlicher Anziehungspunkt für das Ostseebad werden. „Wir müssen dringend einen Bauplatz festlegen und eine Ausschreibung starten.“ Es müsse ja kein Erlebnisbad sein. Ein 25-Meter-Becken für den Schwimmunterricht und das Training der Rettungsschwimmer würde ausreichen. „Vielleicht noch ein Kinderbereich mit einer kleinen Rutsche.“ Er ist davon überzeugt, dass sich ein Schwimmbad für Kühlungsborn rechnen könnte – und wünscht sich dafür Zuschüsse von der Stadt.

Mit dem E-Bike zur Arbeit

Auch die Lösung der Parkplatzproblematik müsse angegangen werden. „Ich favorisiere ein Parkhaus in West“, sagt Ingo Kalms. Auffangparkplätze am Stadtrand hält er für eine gute Möglichkeit, das Zentrum vom Verkehr zu entlasten. „Die Leute könnten dann dort E-Fahrräder leihen und zur Arbeit fahren.“ Der bisher vorgesehene Parkplatz am Grünen Weg reiche allerdings nicht aus. „Wir brauchen in Ost und West einen, damit die Wege für die Pendler nicht so weit sind.“

Dass seiner Ansicht nach viele Beschlussvorlagen im Sande verliefen, sei für Ingo Kalms ein Grund gewesen, sich wieder zur Wahl zu stellen. Und dass er die Wirtschaftsentwicklung vorantreiben wolle. Der 51-Jährige war von 2009 bis 2014 bereits Stadtvertreter. Er ist überzeugt: „Wir brauchen in der Stadtvertretung eine liberale Stimme. Damit nicht jeder macht, was er will.“

Cora Meyer